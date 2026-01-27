En condición crítica persona herida de bala por agentes de Patrulla Fronteriza en Arizona

Una persona se encuentra en condición crítica este martes tras ser herida de bala por disparos de la Patrulla Fronteriza en el estado de Arizona, informó la cadena NBC citando a fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el medio local Arizona Daily Star, el tiroteo ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. en West Arivaca Road a unas 40 millas al sur de Tucson.

Un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Pima confirmó al periódico local que el incidente involucró a un agente de la Patrulla Fronteriza y a un “sospechoso”, pero no pudo ofrecer más detalles.

Por su parte, la cadena estadounidense CNN reportó que las circunstancias que rodean a la balacera están siendo investigadas por el Negociado Federal de Investgaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

El incidente se produce apenas tres días después de que un hombre falleciera a manos de agentes migratorios en la ciudad de Minneapolis.