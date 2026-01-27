Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
En condición crítica persona herida de bala por agentes de Patrulla Fronteriza en Arizona

El incidente se produce apenas tres días después de que un hombre falleciera a manos de oficiales migratorios en Minneapolis

27 de enero de 2026 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project

El tiroteo está siendo investigado junto con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. (Shutterstock)
Por Servicios combinados

Una persona se encuentra en condición crítica este martes tras ser herida de bala por disparos de la Patrulla Fronteriza en el estado de Arizona, informó la cadena NBC citando a fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el medio local Arizona Daily Star, el tiroteo ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. en West Arivaca Road a unas 40 millas al sur de Tucson.

Un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Pima confirmó al periódico local que el incidente involucró a un agente de la Patrulla Fronteriza y a un “sospechoso”, pero no pudo ofrecer más detalles.

Por su parte, la cadena estadounidense CNN reportó que las circunstancias que rodean a la balacera están siendo investigadas por el Negociado Federal de Investgaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

El incidente se produce apenas tres días después de que un hombre falleciera a manos de agentes migratorios en la ciudad de Minneapolis.

Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.La familia identificó al hombre asesinado como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para "impedir una operación de aplicación de la ley."
1 / 21 | Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray
