Lewiston - Un hombre sospechoso de disparar fatalmente a 18 personas y herir a 13 en Maine ha sido encontrado muerto, dijeron las autoridades el viernes.

Se cree que Robert Card, a quien se buscaba en relación con los tiroteos en Schemengees Bar and Grille y en la bolera Just-In-Time Recreation en Lewiston, murió de una herida de bala autoinfligida, dijo un funcionario de la ley a The Associated Press.

El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con The AP bajo condición de anonimato. La policía ha programado una rueda de prensa a las 10 de la noche.

Card, de 40 años y natural de Bowdoin (Maine), era un reservista del ejército estadounidense que fue sometido a una evaluación de salud mental a mediados de julio después de que comenzara a actuar de forma errática durante un entrenamiento, según dijo un funcionario a The Associated Press.

Card estaba siendo buscado desde los tiroteos del miércoles por la noche, y se emitieron órdenes de arresto por asesinato contra él.

Un boletín enviado a la policía de todo el país poco después del ataque decía que Card había estado internado en un centro de salud mental durante dos semanas el pasado verano tras “escuchar voces y amenazas de disparar” contra una base militar.

Un funcionario estadounidense dijo que Card estaba entrenando con el 3º Batallón, 304º Regimiento de Infantería de la Reserva del Ejército en West Point, Nueva York, cuando los mandos empezaron a preocuparse por él.

La policía estatal trasladó a Card al Keller Army Community Hospital de West Point para su evaluación, según el funcionario, que no estaba autorizado a discutir públicamente la información y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Las autoridades habían rastreado los bosques y cientos de acres de propiedad familiar, enviaron equipos de buceo con sonar al fondo de un río y escudriñaron una posible nota de suicidio el viernes en el segundo día de su intensa búsqueda de Card.

El viernes por la noche, casi 48 horas después del tiroteo, las autoridades levantaron la orden de búsqueda.

Los nombres y fotos de los 16 hombres y 2 mujeres que murieron se dieron a conocer cuando el Comisionado de Seguridad Pública del Estado, Mike Sauschuck, pidió un momento de silencio en una conferencia de prensa. Sus edades oscilaban entre los 14 y los 76 años.

Las fuerzas del orden habían dicho que no habían visto al sospechoso Card desde que su vehículo fue abandonado en una rampa para embarcaciones el miércoles, poco después del tiroteo.

Las autoridades dicen que Card, que tiene entrenamiento en armas de fuego, abrió fuego en el bar y en una bolera el miércoles en Lewiston, la segunda ciudad más grande de Maine.

La ciudad celebró una vigilia en línea el viernes por la noche con miembros del clero local, oraciones y música. Los residentes expresaron su conmoción y dolor en mensajes de chat, describiéndose a sí mismos como enfadados, afligidos, cansados y con el corazón roto. Se instó a los que estaban en casa a que encendieran velas.