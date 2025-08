Encuesta asegura que jóvenes adultos muestran menos interés en la política

Washington— Mairekk Griffiths, un cocinero de 26 años en un suburbio de Denver, no cree que alguna vez preste mucha atención a la política de Estados Unidos a menos que ocurra un cambio radical.

“Si otro partido tuviera probabilidades de ganar, me interesaría”, dijo Griffiths, quien votó por la demócrata Kamala Harris en la carrera presidencial del año pasado, pero, como muchos de su edad, no ve el voto como algo tan valioso.

Jóvenes como Griffiths están menos comprometidos con la política de Estados Unidos que los estadounidenses mayores y es menos probable que digan que votar es importante, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Los jóvenes, incluso aquellos que siguen la política de cerca, son menos propensos a decir que temas como la economía, el gasto gubernamental y la atención médica son “extremadamente importantes” para ellos en comparación con los adultos mayores.