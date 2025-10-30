Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos ataca otro bote en el Pacífico que, según dice, transportaba drogas y mata a 4 personas

El Departamento de Defensa publicó un video en el que se muestra un barco en llamas

30 de octubre de 2025 - 10:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, en Tokio, el miércoles 29 de octubre de 2025. (Eugene Hoshiko)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el miércoles que el ejército estadounidense llevó a cabo otro ataque contra un bote que navegaba en el océano Pacífico y que, según él, transportaba drogas, y que mató a las cuatro personas que iban a bordo de la embarcación.

RELACIONADAS

Hegseth, quien ha estado viajando por Japón y Malasia, manifestó en redes sociales que los servicios de inteligencia determinaron que la embarcación transitaba “por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”. Afirmó que el ataque se realizó en aguas internacionales.

Un video publicado por Hegseth muestra un bote explotando en llamas.

Es el 14to ataque militar de Estados Unidos contra lanchas en aguas de Sudamérica desde que comenzó su campaña a principios de septiembre, durante la cual ha matado a por lo menos 61 personas.

De manera paralela, el ejército de Estados Unidos ha estado acumulando un contingente inusualmente grande de buques de guerra y aeronaves en la región.

Su presencia ha alimentado la especulación de que los movimientos tienen como fin derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha acusado de narcoterrorismo.

Los ataques han ocurrido sin ninguna investigación legal ni una declaración de guerra tradicional del Congreso, y algunos legisladores han planteado preguntas sobre la falta de pruebas contundentes para justificar las muertes.

El presidente Donald Trump alega que los ataques militares contra los botes son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con cárteles narcotraficantes, que es la autoridad legal utilizada por el gobierno de Bush cuando declaró la guerra al terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El gobierno de Trump no ha mostrado evidencia que sustente sus acusaciones sobre los botes a los que ha atacado, su conexión con bandas narcotraficantes, ni la identidad de las personas muertas en los ataques.

Tags
Breaking NewsDepartamento de Defensa de Estados UnidosNarcotráficoNicolás MaduroVenezuela
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: