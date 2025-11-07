Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de noviembre de 2025
83°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos declina participar en revisión de su historial de derechos humanos

El asiento estadounidense permaneció vacío mientras el presidente del consejo buscaba la participación del país

7 de noviembre de 2025 - 4:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El asiento vacío de la delegación estadounidense, tras el boicot de Estados Unidos, en la 60ma sesión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la sede europea del organismo, en Ginebra, Suiza, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Martial Trezzini)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ginebra— El viernes, Estados Unidos declinó participar en una revisión de su historial de derechos humanos por parte de un organismo de las Naciones Unidas, siguiendo órdenes del gobierno del presidente Donald Trump, que ha dado la espalda al Consejo de Derechos Humanos.

RELACIONADAS

Para disgusto de los aliados de Estados Unidos y de los defensores de los derechos humanos, el asiento estadounidense permaneció vacío mientras el presidente del consejo buscaba la participación del país, que alguna vez fue un firme participante y defensor de los derechos humanos en todo el mundo, al llegar su turno como parte de la revisión regular de todos los estados miembros de la ONU.

Los miembros del consejo expresaron su pesar por la no participación de Estados Unidos, instaron al presidente del consejo a pedir al país que reanude su cooperación y propusieron reprogramar su revisión para el próximo año: tal revisión no puede llevarse a cabo sin la participación del “país en cuestión”. Honduras enfrentó su revisión la mañana del viernes.

No hay indicios de si el gobierno de Trump participará el próximo año. Estados Unidos ya había anunciado en septiembre que no participaría en la revisión del viernes.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), un grupo de defensa, dijo que el gobierno de Trump “establece un ejemplo peligroso que debilitará aún más los derechos humanos universales en el país y en el extranjero”, y señaló preocupaciones sobre los derechos humanos en Estados Unidos.

“Desde la discriminación y la violencia infligidas en las redadas del ICE y los ataques a la libertad de expresión de manifestantes y periodistas, hasta el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses cuando no existe una crisis, el mundo observa cómo el gobierno de Estados Unidos ataca los derechos constitucionales y humanos de su propio pueblo”, dijo Chandra Bhatnagar, director ejecutivo de la ACLU del sur de California, refiriéndose por sus siglas en inglés al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Desde la costa este hasta la oeste, desde la frontera con Canadá hasta el Río Bravo que divide Estados Unidos de México, cientos de miles de personas se manifestaron en contra del gobierno de Donald Trump este sábado. Manifestantes vestidos como el grupo de protesta ruso Pussy Riot sostienen carteles mientras marchan en Times Square durante una protesta "No Kings" el sábado 18 de octubre de 2025, en Nueva York.La protesta "Sin Reyes" en Estados Unidos es parte de un movimiento internacional conocido como las protestas "Sin Dictadores" o "Sin Tiranos".
1 / 36 | Por toda la nación: así transcurrieron las protestas “Sin Reyes” contra Donald Trump . Desde la costa este hasta la oeste, desde la frontera con Canadá hasta el Río Bravo que divide Estados Unidos de México, cientos de miles de personas se manifestaron en contra del gobierno de Donald Trump este sábado. - Nam Y. Huh

El consejo examina los registros de derechos de los 193 países miembros de la ONU aproximadamente cada cuatro o cinco años. Esta sería la cuarta revisión de Estados Unidos desde la creación del consejo de 47 miembros hace dos décadas.

En 2013, Israel también rechazó el proceso de revisión del consejo, pero terminó participando nueve meses después, según indicaron funcionarios del consejo.

En febrero, Trump emitió una orden ejecutiva en la que anunció que Estados Unidos se retiraba del consejo.

En su primer mandato, Trump, citando el supuesto sesgo antiisraelí del consejo y su negativa a reformarse, sacó a Estados Unidos en 2018, antes de que el gobierno del expresidente Joe Biden reincorporara a Estados Unidos. El país participó en el proceso de revisión durante el primer mandato del republicano.

Volker Türk, jefe de derechos humanos de la ONU, lamentó a principios de este año un “cambio fundamental de dirección” en Estados Unidos en el tema de los derechos humanos.

Tags
Breaking NewsONUNaciones UnidasDerechos humanosEstados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 7 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: