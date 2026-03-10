Opinión
Estados Unidos destina $40 millones para sacar a sus ciudadanos de Medio Oriente

El Departamento de Estado federal confirmó que autorizó el uso de fondos de emergencia para costear los vuelos

10 de marzo de 2026 - 3:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un grupo de personas sale de la terminal a su llegada desde Ammán, Jordania, en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. (Yuki Iwamura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Departamento de Estado ha autorizado el uso de hasta 40 millones de dólares en fondos de emergencia para pagar vuelos chárter de evacuación para que los estadounidenses abandonen Oriente Medio debido a las interrupciones en el transporte causadas por la guerra de Irán.

RELACIONADAS

El departamento había aprobado el uso de dinero de un fondo normalmente reservado para emergencias que afectan al personal diplomático y consular, según dos funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a hacer comentarios públicos y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El Departamento de Estado confirmó el uso de los fondos de emergencia, pero declinó especificar el importe.

“Tenemos fondos suficientes para cubrir nuestros esfuerzos hasta la fecha”, dijo en respuesta a una consulta de la AP. “La administración trabajará con el Congreso en caso de que sea necesaria financiación adicional”.

Según la ley federal, los particulares estadounidenses están obligados a reembolsar al gobierno por ese transporte, pero el Secretario de Estado Marco Rubio renunció a ese requisito la semana pasada.

El Departamento de Estado se ha enfrentado a acusaciones de legisladores y viajeros de no haber planificado adecuadamente la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en Irán y de no haber actuado con suficiente rapidez para ayudar a los estadounidenses en la región. Estados Unidos ha aconsejado a los estadounidenses que se encuentran en 14 países de Oriente Próximo que se marchen, emitiendo una advertencia dos días después de que comenzara la guerra, ya que el cierre del espacio aéreo y las cancelaciones de vuelos dificultaban los viajes.

Las críticas al Departamento de Estado por su actuación en situaciones de crisis han sido constantes a lo largo de las administraciones demócratas y republicanas, desde el inicio de la guerra de Irak en 2003 hasta la caótica evacuación de Afganistán en 2021.

El Departamento informó el martes en un comunicado de que más de 40,000 estadounidenses han regresado a Estados Unidos desde Oriente Próximo desde el inicio de la guerra de Irán el 28 de febrero, aunque la gran mayoría de ellos lo han hecho a casa comercialmente sin ayuda del gobierno.

Afirmó que ha organizado más de dos docenas de vuelos chárter que han transportado a miles de ciudadanos estadounidenses desde diversos países de Oriente Medio a Estados Unidos o Europa, pero que la mayoría de los más de 27,000 que han solicitado ayuda “han declinado la asistencia cuando se les ha ofrecido, optando por permanecer en el país o reservar opciones de vuelos comerciales más convenientes“.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
