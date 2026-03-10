Estados Unidos destina $40 millones para sacar a sus ciudadanos de Medio Oriente

El Departamento de Estado ha autorizado el uso de hasta 40 millones de dólares en fondos de emergencia para pagar vuelos chárter de evacuación para que los estadounidenses abandonen Oriente Medio debido a las interrupciones en el transporte causadas por la guerra de Irán.

El departamento había aprobado el uso de dinero de un fondo normalmente reservado para emergencias que afectan al personal diplomático y consular, según dos funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a hacer comentarios públicos y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El Departamento de Estado confirmó el uso de los fondos de emergencia, pero declinó especificar el importe.

“Tenemos fondos suficientes para cubrir nuestros esfuerzos hasta la fecha”, dijo en respuesta a una consulta de la AP. “La administración trabajará con el Congreso en caso de que sea necesaria financiación adicional”.

Según la ley federal, los particulares estadounidenses están obligados a reembolsar al gobierno por ese transporte, pero el Secretario de Estado Marco Rubio renunció a ese requisito la semana pasada.

El Departamento de Estado se ha enfrentado a acusaciones de legisladores y viajeros de no haber planificado adecuadamente la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en Irán y de no haber actuado con suficiente rapidez para ayudar a los estadounidenses en la región. Estados Unidos ha aconsejado a los estadounidenses que se encuentran en 14 países de Oriente Próximo que se marchen, emitiendo una advertencia dos días después de que comenzara la guerra, ya que el cierre del espacio aéreo y las cancelaciones de vuelos dificultaban los viajes.

Las críticas al Departamento de Estado por su actuación en situaciones de crisis han sido constantes a lo largo de las administraciones demócratas y republicanas, desde el inicio de la guerra de Irak en 2003 hasta la caótica evacuación de Afganistán en 2021.

El Departamento informó el martes en un comunicado de que más de 40,000 estadounidenses han regresado a Estados Unidos desde Oriente Próximo desde el inicio de la guerra de Irán el 28 de febrero, aunque la gran mayoría de ellos lo han hecho a casa comercialmente sin ayuda del gobierno.