Explosión en clínica de fertilidad en Palm Springs, California, deja al menos un muerto

Se cree que al menos una persona falleció, dijo uno de los agentes. Las autoridades no han revelado el motivo de la explosión.

El doctor Maher Abdallah, que dirige la clínica de fertilidad American Reproductive Centers, donde ocurrió la explosión, dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que todo su personal estaba a salvo y había sido contabilizado.

La explosión dañó el espacio de oficinas de la clínica, donde se realizan consultas con pacientes, pero dejó intacto el laboratorio de fertilización in vitro y todos los embriones almacenados en él. “Realmente no tengo idea de lo que pasó”, dijo Abdallah. “Gracias a Dios, hoy resultó ser un día en el que no tenemos pacientes”.