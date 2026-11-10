FBI descubrió material perturbador en depósitos del padre de Meghan Markle

El padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue arrestado en el estado de Florida, tras presentarse una denuncia penal en su contra por presuntamente almacenar material de abuso sexual infantil, incluyendo fotografías de contenido explícito con “niñas prepúberes”, en dos depósitos de almacenamiento que alquiló durante casi dos décadas en la ciudad de Los Ángeles, California.

En un comunicado de prensa, la agencia federal informó que se espera que Markle comparezca hoy por primera vez ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, en Tampa.

“El señor Markle está acusado de poseer material de abuso sexual infantil, incluidas fotografías en las que aparece él mismo con niñas menores de edad”, declaró Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto de los Estados Unidos. “Estas acusaciones son extremadamente graves y procesaremos al señor Markle con todo el rigor que permite la legislación”.

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Asimismo, el director del FBI, Kash Patel, precisó que “el FBI y nuestros socios arrestaron a Thomas Markle Sr. después de que una investigación del FBI revelara que estaba en posesión de material de abuso sexual infantil”.

1 / 7 | Caso del padre de Meghan Markle: las imágenes de lo incautado en Filipinas. El padre de Meghan Markle, de quien ella está distanciada, fue arrestado por agentes federales en Florida bajo cargos relacionados con material de abuso sexual infantil. 1 / 7 Caso del padre de Meghan Markle: las imágenes de lo incautado en Filipinas El padre de Meghan Markle, de quien ella está distanciada, fue arrestado por agentes federales en Florida bajo cargos relacionados con material de abuso sexual infantil. Compartir

“Presuntamente, el señor Markle tenía como objetivo a niños inocentes y buscaba arrebatarles su inocencia mediante sus actos delictivos. En colaboración con nuestros socios del Departamento de Justicia, nuestros agentes actuaron rápidamente, identificaron y localizaron el material explícito y arrestaron al señor Markle en Florida”, agregó.

Patel precisó que el FBI utilizará todos y cada uno de los recursos a su disposición para proteger a los niños inocentes. “Ningún depredador que tenga como objetivo a menores encontrará un refugio seguro en este país ni en ningún otro lugar donde intente esconderse”, afirmó.

Reveló que la investigación incluyó un trabajo en conjunto con el FBI de Los Ángeles y de Tampa, así como agencias de ley y orden en México; Manila, la capital de Filipinas; y las Islas Marshall, un país insular en Oceanía.

“Este caso destaca la importancia de la participación del público, incluso cuando se trata de un familiar o un amigo cercano, para mantenerse alerta y denunciar cualquier información sobre personas que sospechen que podrían estar acechando y explotando a nuestros niños”, declaró Patrick Grandy, subdirector del FBI en Los Ángeles.

“Recordamos al público que cualquier persona que tenga información relacionada con la explotación de los más vulnerables debe comunicarse de inmediato con las autoridades policiales locales o con el FBI, llamando al 1-800-CALL-FBI (225-5324)”, agregó Grandy.

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Fuertes alegaciones

Según una declaración jurada presentada junto con la denuncia penal, en octubre de 2026 las autoridades policiales tuvieron conocimiento de que una persona había firmado una declaración jurada sobre el descubrimiento de presunto material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de Markle en Filipinas.

Las autoridades también entrevistaron a otra persona que reveló que Markle alquilaba un depósito de almacenamiento en el área de Los Ángeles. “La información proporcionada posteriormente por la primera persona condujo a los agentes hasta un segundo depósito”, dice el parte de prensa.

Mediante órdenes de registro autorizadas por un tribunal, agentes especiales del FBI inspeccionaron dos unidades de almacenamiento alquiladas a nombre de Markle desde 2008. Según los documentos judiciales, el acusado continuaba pagando por ambos espacios y realizó los últimos pagos el mes pasado mediante cargos automáticos.

Ocupan 78 artículos

En el interior de las unidades, los agentes incautaron aproximadamente 78 artículos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían presunto material de abuso sexual infantil. La declaración jurada describe tres de esas imágenes. Dos muestran a un hombre adulto —a quien un testigo identificó como Markle— junto a una niña prepúber desnuda. La tercera imagen muestra a una niña prepúber desnuda en una habitación que parece pertenecer a un establecimiento de una cadena hotelera en Filipinas.

La declaración jurada también describe fotografías adicionales que aparentemente muestran a Markle con niños en diferentes grados de desnudez.

El proceso judicial y la posible condena

Markle enfrenta un cargo federal que, de ser declarado culpable, podría acarrearle una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal. Sin embargo, las acusaciones presentadas en su contra todavía deberán ser examinadas ante la justicia. La denuncia penal recoge los señalamientos de las autoridades, pero no constituye por sí misma una prueba de culpabilidad. Por tanto, Justicia federal recordó que Markle es inocente hasta que se pruebe lo contrario.

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