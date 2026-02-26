FBI despide a los agentes que investigaron a Donald Trump por documentos clasificados

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ha despedido a más agentes que trabajaban en una investigación sobre el presidente Donald Trump, esta vez dando de baja a empleados que participaron en la pesquisa sobre el acaparamiento de documentos clasificados por parte del republicano, dijeron el miércoles personas familiarizadas con el asunto.

Los despidos son parte de una purga de personal más amplia bajo el liderazgo del director Kash Patel, un designado por Trump que, en el último año, ha expulsado a decenas de empleados que contribuyeron a las investigaciones del presidente o que fueron percibidos como no alineados con la agenda de la administración. El Departamento de Justicia ha llevado a cabo despidos masivos de fiscales desde que Trump asumió el cargo el año pasado.

La Asociación de Agentes del FBI condenó los despidos por considerarlos ilegales y poner en peligro la seguridad nacional.

“Estas acciones debilitan a la Oficina al despojarla de conocimientos críticos y desestabilizar a la plantilla, socavando la confianza en el liderazgo y poniendo en peligro la capacidad de la Oficina para cumplir sus objetivos de contratación - en última instancia, poniendo a la nación en mayor riesgo”, dijo la asociación en un comunicado.

PUBLICIDAD

La última ronda de despidos incluyó a empleados que ayudaron a investigar la retención por parte de Trump de documentos clasificados en su resort Mar-a-Lago, un caso que implicó un registro de alto perfil del FBI en la propiedad de Florida y dio lugar a un proceso federal que acusa al ahora presidente de retener registros de alto secreto de su primer mandato y obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos.

Los despidos fueron confirmados a The Associated Press por varias personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo anonimato porque no podían discutir públicamente los movimientos de personal. Varias de las personas dijeron que se había despedido a un total de 10 empleados, y una dijo que se había despedido al menos a 10.

El FBI también ha despedido a agentes que participaron en una investigación separada sobre los esfuerzos de Trump para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Esa investigación también condujo a cargos criminales, pero al igual que el caso Mar-a-Lago, fue abandonada por el abogado especial Jack Smith después de que Trump ganara la Casa Blanca en noviembre de 2024 debido a opiniones legales del Departamento de Justicia de larga data que dicen que los presidentes en ejercicio no pueden ser acusados.

Los despidos fueron revelados el mismo día en que Patel fue citado diciendo a Reuters que el FBI durante la administración Biden había citado sus registros telefónicos y los de la actual jefa de personal de la Casa Blanca Susie Wiles. Patel dijo que la acción se había producido en 2022 y 2023, cuando eran ciudadanos privados.