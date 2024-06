Gobernadora de Nueva York aprueba proyecto de ley para limitar algoritmos adictivos para niños en redes sociales

La ley no entrará en vigor de inmediato. La procuradora general del estado, Letitia James, tiene ahora la tarea de elaborar reglas para determinar los mecanismos de verificación de la edad del usuario y del consentimiento parental. Una vez que se concluyan las reglas, las empresas de redes sociales tendrán 180 días para implementar las normas.

“Podemos proteger a nuestros niños. Podemos decir a las empresas que no tienen permitido hacer esto, que no tienen derecho a hacer esto, que son los padres, y no ellas, quienes deben tener voz y voto sobre la vida y la salud de los niños”, dijo Hochul en la ceremonia de firma del proyecto de ley en Manhattan.