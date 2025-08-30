Gobierno de Estados Unidos despide a 532 empleados de la Agencia para Medios Globales

Miami - El Gobierno de Estados Unidos anunció el despido de más de 500 trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM) por orden del presidente Donald Trump, en medio de su cruzada contra los medios públicos.

“La Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM) inició lo que se conoce como una reducción de personal (RIF) de un gran número de sus empleados federales a tiempo completo”, informó en las últimas horas en X la directora ejecutiva de esta agencia independiente, Kari Lake.

Los despidos afectarán a 532 empleados y siguen una orden de Trump “para ayudar a reducir la burocracia federal, mejorar los servicios de la agencia y ahorrarle al pueblo estadounidense una mayor parte de su dinero duramente ganado”, agregó la funcionaria.

La USAGM supervisa seis entidades, entre ellas ‘Voice of America’, que transmiten semanalmente noticias e información a 427 millones de personas en todo el mundo, según la propia agencia.

Lake expresó en su mensaje que el funcionamiento de la agencia era “muy deficiente”, y advirtió que tomarían medidas adicionales “para difundir la verdad a personas de todo el mundo que viven bajo gobiernos comunistas asesinos y otros regímenes tiránicos”.

El Gobierno de Trump ha ordenado acciones similares contra otros medios públicos. Poco después de su regreso a la Casa Blanca, el presidente ordenó el retiro de fondos federales y el desmantelamiento a mínimos de la radiodifusora internacional ‘Voice of America’.