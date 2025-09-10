En estado crítico Charlie Kirk, activista de derecha y aliado de Donald Trump

Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, se encuentra en estado crítico en un hospital después de recibir un disparo el miércoles en un evento en Utah, informó un oficial a The Associated Press.

Un video del evento mostró a Kirk sangrando profusamente por una aparente herida de bala cerca de su cuello. Las autoridades dicen que un sospechoso, que no ha sido identificado, está bajo custodia.

“Estamos confirmando que recibió un disparo y estamos orando por Charlie”, dijo Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA.

Videos publicados en redes sociales desde la Universidad del Valle de Utah muestran a Kirk hablando con un micrófono mientras está sentado bajo una carpa blanca con los lemas “El Regreso Estadounidense” y “Demuestra que me equivoco”. Se escucha un solo disparo y se puede ver a Kirk levantando su mano derecha mientras una gran cantidad de sangre brota del lado izquierdo de su cuello. Se oyen jadeos y gritos de los espectadores atónitos antes de que la gente comience a correr.

La AP pudo confirmar que los videos fueron tomados en el patio del Centro Sorensen en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Kirk estaba hablando en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro. El evento había sido recibido con opiniones divididas en el campus. Una petición en línea que pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1,000 firmas.

La universidad emitió un comunicado la semana pasada citando los derechos de la Primera Enmienda constitucional y afirmando su “compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo”.

La universidad dijo que se había disparado un “único tiro” a Kirk y que un sospechoso estaba bajo custodia.

Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) se encuentran ya desplegados en el campus universitario.

“Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”, escribió el director del FBI, Kash Patel.

Por su parte, la fiscal general Pam Bondi también habló sobre el evento en sus redes.

El presidente Donald Trump y una serie de funcionarios electos republicanos y demócratas condenaron el tiroteo y ofrecieron oraciones por Kirk en las redes sociales.

“¡Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!”, publicó Trump en la red Truth Social.

El excongresista de Utah, Jason Chaffetz, un republicano que estaba en el evento, dijo en una entrevista en Fox News Channel que escuchó un disparo y vio a Kirk retroceder.

“Parecía que fue un disparo cercano”, dijo Chaffetz, quien parecía conmocionado mientras hablaba.

Señaló que había poca presencia policial en el evento y que Kirk tenía algo de seguridad, pero no suficiente.

“Utah es uno de los lugares más seguros del planeta”, dijo. “Y por eso simplemente no tenemos este tipo de cosas”.

Turning Point fue fundada en los suburbios de Chicago en 2012 por Kirk, entonces de 18 años, y William Montgomery, un activista del tea party, para evangelizar en los campus universitarios a favor de impuestos bajos y un gobierno limitado. No fue un éxito inmediato.

Pero el entusiasmo de Kirk por confrontar a los liberales en el ámbito académico eventualmente ganó a un conjunto influyente de financiadores conservadores.

A pesar de las dudas iniciales, Turning Point respaldó con entusiasmo a Trump después de que aseguró la nominación republicana en 2016. Kirk fue asistente personal de Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, durante la campaña electoral general.

Pronto, Kirk llegó a ser una presencia regular en la televisión por cable, donde se adentró en las guerras culturales y elogió al entonces presidente. Trump y su hijo fueron igualmente efusivos y a menudo hablaban en las conferencias de Turning Point.

Tiroteos recientes

El tiroteo ocurre en medio de un repunte de violencia política en Estados Unidos en todos los espectros ideológicos.

Los ataques incluyen el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo en su casa en junio, el bombardeo con cócteles molotov de un desfile en Colorado para exigir que Hamás libere rehenes, y un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, quien es judío, en abril. El más notorio de estos hechos fue el atentado contra el Trump durante un mitin de campaña el año pasado.