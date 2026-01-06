Hilton y hotel en Minnesota se disculpan por cancelación de reservas de agentes migratorios

Un hotel en Minnesota que no permitió que agentes federales de inmigración se hospedaran allí este mes ofeció disculpas y dice que la negativa violó sus propias políticas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había acusado a la cadena hotelera global Hilton de implementar una labor “coordinada” para negar el servicio a sus empleados.

Hilton y los operadores locales de la propiedad Hampton Inn Lakeville emitieron declaraciones con diferencia de horas entre cada una, en las que ofrecen disculpas y dicen que los mensajes en los que se les negó el servicio a los agentes migratorios no reflejan sus políticas.

En una publicación en redes sociales, el DHS (siglas en inglés del departamento) publicó capturas de pantalla de un mensaje enviado el viernes desde una dirección de correo electrónico de Hilton, en el que se decía que no se les permitiría a los agentes de inmigración hospedarse en el hotel, ubicado a unas 20 millas al sur de Minneapolis, y que su reserva había sido cancelada.

“Cuando los agentes intentaron reservar habitaciones usando correos electrónicos y tarifas oficiales del gobierno, Hilton Hotels canceló maliciosamente sus reservas”, manifestó el DHS en la publicación, en la que acusó a Hilton Hotels de socavar e impedir deliberadamente que las fuerzas del orden apliquen las leyes de inmigración.

Los hoteles Hampton Inn están bajo la marca Hilton, pero un representante de Hilton indicó que la propiedad en cuestión es operada de manera independiente. La mayoría de los Hampton Inn son propiedad de franquiciatarios y ellos los operan.

“Hemos estado en contacto directo con el hotel, y han ofrecido disculpas por las acciones de su equipo, que no iban de acuerdo con sus políticas”, señaló el comunicado.

Everpeak Hospitality, la operadora del hotel, indicó en un comunicado que la cancelación era incompatible con su política.