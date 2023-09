Un hombre de Florida que intentaba cruzar el Océano Atlántico en una rueda de hámster artificial se enfrenta a cargos federales después de que la Guardia Costera tardara cinco días en llevarlo a tierra, según una denuncia presentada en Miami.

La Guardia Costera localizó a Reza Ray Baluchi, de 51 años, a unas 70 millas de la costa de Tybee Island, Georgia, el 26 de agosto, mientras se preparaba para el huracán Franklin, según la denuncia presentada ante un tribunal federal. Baluchi fue acusado el martes de obstrucción al abordaje y violación de una orden del capitán del puerto.

Baluchi dijo a la tripulación de los guardacostas que intentaba embarcar en el buque “hidropodal” rumbo a Inglaterra, y que llevaba a bordo una matrícula de Florida, que no pudo localizarles.

Los agentes dijeron que la embarcación estaba “a flote gracias al cableado y las boyas” y determinaron que Baluchi estaba realizando “un viaje manifiestamente inseguro”, según la denuncia.

Cuando intentaron que abandonara la embarcación, Baluchi les dijo que tenía un cuchillo y amenazó con autolesionarse, escribió en la denuncia el agente especial de la Guardia Costera, Michael A. Pérez.

Al día siguiente, Baluchi amenazó con inmolarse cuando los guardacostas volvieron a hablar con él para que abandonara el barco, según Pérez.

Cuando los agentes vieron que Baluchi sostenía unos cables, se pusieron en contacto con la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Marina para que les ayudaran a determinar el radio de explosión de la bomba, escribió Pérez.

El 28 de agosto, los cúteres de la Guardia Costera Campbell y Valiant llegaron al lugar para ofrecer apoyo, y botaron una pequeña embarcación para entregar comida y agua y dar a Baluchi predicciones sobre el huracán, según el informe.

Volvieron a ordenar a Baluchi que abandonara la embarcación y éste se negó. Pero les dijo que la bomba no era real, escribió Pérez.

El 29 de agosto, los guardacostas lograron sacar a Baluchi del barco. Y el 1 de septiembre lo llevaron a la base de la Guardia Costera en Miami Beach.

Baluchi intentó un viaje en una embarcación casera similar en 2014, según la denuncia. En 2015, la Guardia Costera le notificó una orden de capitán de puerto que se aplicaba a cualquier viaje posterior. Baluchi incumplió la orden y fue interceptado en una embarcación casera en 2016. Intentó otro viaje en 2021 y también entonces intervino la Guardia Costera.

Su abogada, Micki Bloom, no respondió inmediatamente el jueves a un correo electrónico de The Associated Press.

Los registros judiciales muestran que Baluchi pagó una fianza de $250,000.