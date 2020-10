Gulf Breeze, Florida - Cuando el huracán Sally derribó su cerca y arrojó escombros por toda la franja noroccidental de Florida, John Rebolledo no se conformó con limpiar su jardín e irse a descansar. En lugar de ello, recogió los tesoros olvidados que dejó el meteoro y pasó un mes convirtiéndolos en un barco pirata de tamaño real.

Ahora hay un barco pirata de 5 metros (17 pies) de eslora y 3 metros (10 pies) de altura en la entrada de su garaje, con todo y un cofre del tesoro color rojo, dos esqueletos y un esquife justo a tiempo para Halloween. Rebolledo construyó la embarcación utilizando principalmente la madera de cercados que fueron derribados, y dijo que mientras más desgastada estuviera, mejor.

El barco le ha levantado el ánimo a todo el barrio, e incluso uno de los vecinos se disfrazó del capitán Jack Sparrow de la película “Pirates of the Caribbean” y se tomó fotografías con los niños de la zona.

PUBLICIDAD

Rebolledo dijo que originalmente planeaba construir un barco mucho más pequeño, que pudiera caber en la parte trasera del auto, pero mientras más trabajaba en él, más crecía. Al acercarse el huracán Zeta el miércoles, dijo que metería la embarcación al garaje de la familia por cuestiones de seguridad, pero planeaba sacarla nuevamente para que la disfrutaran sus tres hijos y el resto del vecindario.

Zeta tocó tierra en las inmediaciones de Terrebone Bay, cerca de Cocodrie, Luisiana, el miércoles en la tarde.

“Todo el mundo ha tenido un año difícil y los niños podrían no estar tan animados estos días porque no están interactuando tanto”, le dijo Rebolledo al Pensacola News Journal. “Así, no sé si Halloween va a ser igual, pero está esto, y si puede generar algunas sonrisas y puede distraernos un poco del drama de este año, tal vez eso es algo bueno”.