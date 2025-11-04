Opinión
4 de noviembre de 2025
Hombre que lanzó un sándwich a un agente federal dice que fue un acto de protesta

Los fiscales argumentan, sin embargo, que Sean Charles Dunn cometó un delito

4 de noviembre de 2025 - 3:46 PM

Actualizado el 4 de noviembre de 2025 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Afiches de persona lanzando sándwich en Washington, D.C. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— Lanzar un sándwich a un agente federal fue un acto de protesta para Sean Charles Dunn, residente de Washington, D.C. Un jurado debe decidir si también fue un delito federal.

“No importa quién seas, no puedes simplemente andar lanzando cosas a la gente porque estás enojado”, dijo el martes el fiscal federal adjunto John Parron a los miembros del jurado al inicio del juicio de Dunn por un cargo de agresión menor.

Dunn no niega haber lanzado su sándwich estilo subway a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) afuera de un club nocturno la noche del 10 de agosto. Fue un “signo de exclamación” para Dunn al expresar su oposición a la ofensiva policial del entonces presidente Donald Trump en la capital del país, dijo la abogada defensora Julia Gatto durante los alegatos iniciales del juicio.

“Fue un gesto inofensivo al final de su ejercicio de su derecho a expresarse”, dijo Gatto. “Él es abrumadoramente inocente”.

Un video de un espectador de la confrontación se volvió viral en las redes sociales, convirtiendo a Dunn en un símbolo de resistencia contra la toma de posesión federal de Trump, que duró un mes. Murales que lo representaban a mitad del lanzamiento aparecieron en la ciudad prácticamente de la noche a la mañana.

“Él lo hizo. Lanzó el sándwich”, dijo Gatto a los miembros del jurado. “Y ahora el fiscal federal para el Distrito de Columbia ha convertido ese momento, un sándwich lanzado, en un caso penal, un caso penal federal que imputa un delito federal”.

Un gran jurado se negó a acusar a Dunn de un delito grave de agresión, parte de un patrón de rechazo al enjuiciamiento por parte del Departamento de Justicia de casos penales relacionados con la ofensiva. Después de la rara reprimenda del gran jurado, la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro acusó a Dunn de un delito menor.

El agente de la CBP Gregory Lairmore, el primer testigo del gobierno, dijo que el sándwich “explotó” cuando golpeó su pecho con la fuerza suficiente para que pudiera sentirlo a través de su chaleco antibalas.

“Se podía oler la cebolla y la mostaza”, recordó.

Lairmore y otros agentes de la CBP estaban parados frente a un club que organizaba una “Noche Latina” cuando Dunn se acercó y les gritó improperios, llamándolos “fascistas” y “racistas” y coreando “vergüenza” hacia ellos.

“¿Por qué están aquí? ¡No los quiero en mi ciudad!”, gritó Dunn, según la policía.

Lairmore testificó que él y los otros agentes intentaron calmar la situación.

“Estaba rojo de ira. Enfurecido. Llamándome a mí y a mis colegas todo tipo de nombres”, dijo. “No respondí. Ese es su derecho constitucional a expresar su opinión”.

Después de lanzar el sándwich, Dunn huyó, pero fue detenido a una cuadra de distancia.

Más tarde, una vez que el video viral se difundió en internet, los colegas de Lairmore en broma le dieron regalos que se burlaban del incidente, incluido un peluche con forma de sándwich subway y un parche que decía “felony footlong” (delito grave de un pie de largo). La abogada defensora Sabrina Schroff señaló esos como prueba de que los agentes reconocen que este caso es “exagerado” y “digno de una broma”.

Parron dijo a los miembros del jurado que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre la ofensiva federal de Donald Trump.

“Respetuosamente, de eso no se trata este caso”, dijo el fiscal. “Simplemente no se puede hacer lo que hizo el acusado aquí. Cruzó una línea”.

Dunn era un empleado del Departamento de Justicia que trabajaba como especialista en asuntos internacionales en su división penal. Después del arresto de Dunn, la fiscal general Pam Bondi anunció su despido en una publicación en las redes sociales que se refirió a él como “un ejemplo del Estado Profundo”.

Fue liberado de la custodia, pero fue arrestado nuevamente cuando un equipo de agentes federales armados con equipo antidisturbios allanaron su casa. La Casa Blanca publicó un video de “propaganda” muy producido de la redada en su cuenta oficial de X, dijeron los abogados de Dunn. Señalaron que Dunn se había ofrecido a entregarse a la policía antes de la redada.

Los abogados de Dunn han argumentado que las publicaciones de Bondi y la Casa Blanca demuestran que Dunn fue atacado de manera inadmisible por su discurso político. Instaron al juez de distrito de Estados Unidos, Carl Nichols, a desestimar el caso por lo que alegan es un enjuiciamiento vengativo y selectivo. Nichols, quien fue nominado por Donald Trump, no se pronunció sobre esa solicitud antes de que comenzara el juicio el lunes.

Dunn está acusado de agredir, resistir, oponerse, impedir, intimidar e interferir con un oficial federal. Decenas de partidarios de Donald Trump que irrumpieron en el Capitolio fueron condenados por delitos graves por agredir o interferir con la policía durante el ataque del 6 de enero. Donald Trump perdonó u ordenó el sobreseimiento de los cargos para todos ellos.

