Hospitalizado el senador Chris Murphy tras sufrir derrame cerebral

El senador Chris Murphy se encuentra ingresado en el hospital tras sufrir un derrame cerebral, informó la oficina del senador demócrata por Connecticut.

En un comunicado emitido el domingo, la jefa de gabinete de Murphy, Allison Herwitt, explicó que el senador “comenzó a sentir entumecimiento en el brazo mientras asistía al partido de hockey de su hijo” el sábado.

“Lo llevaron a un hospital local, donde se descubrió que había sufrido un derrame cerebral”, dijo. “Fue trasladado al Johns Hopkins para un seguimiento más exhaustivo y está respondiendo bien al tratamiento. Los médicos se muestran optimistas ante su evolución, está despierto y lúcido, y confiamos en que se recuperará por completo”.