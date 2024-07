Huracán Beryl llega a la costa de Texas tras recuperar fuerzas

El huracán Beryl tocó tierra en la madrugada del lunes en el sur de Texas con una peligrosa marejada ciclónica y fuertes vientos. La poderosa tormenta, que ya dejó un rastro de muerte a su paso por México y el Caribe, llegó a tierra alrededor de las 4:00 a.m., según indicó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

En la localidad de Port Lavaca, Jimmy May instalaba madera contrachapada sobre las ventanas de su compañía de suministro eléctrico y dijo no estar preocupado por la posible marejada generada por la tormenta. Recordó que su negocio no se había inundado durante el paso de un huracán previo que trajo consigo una marejada de 20 pies.