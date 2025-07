Intento de quemar a concejal de Virginia fue un “asunto personal”, aseguran autoridades

El atentado contra Lee Vogler fue por un “asunto personal”, aseguraron las autoridades, y no por su política o trabajo como concejal.

Vogler fue llevado a una unidad de atención de quemaduras en un hospital de Chapel Hill, Carolina del Norte, y su condición no se conoce por ahora, dijo su padre, Jack Vogler Sr, a The Associated Press. UNC Health declinó comentar sobre la condición de Vogler el miércoles por la tarde.