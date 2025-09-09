Juez mantiene congelación de fondos de Donald Trump que amenaza millones en ayuda exterior

El juez John Roberts mantuvo este martes temporalmente la decisión de la administración de Donald Trump de congelar casi $5,000 millones en ayuda exterior.

Roberts actuó ante la apelación de emergencia de la administración ante la Corte Suprema en un caso que involucra miles de millones de dólares en ayuda aprobada por el Congreso. El presidente Trump dijo el mes pasado que no gastaría el dinero, invocando una autoridad en disputa que fue utilizada por última vez por un presidente hace aproximadamente 50 años.

La orden del Tribunal Superior es temporal, aunque sugiere que los jueces revocarán el fallo de un tribunal inferior de que retener la financiación era probablemente ilegal. El juez de distrito de Estados Unidos, Amir Ali, dictaminó la semana pasada que el Congreso tendría que aprobar la decisión de retener la financiación.

Trump le dijo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, en una carta del 28 de agosto que no gastaría $4,900 millones en ayuda exterior aprobada por el Congreso, recortando efectivamente el presupuesto sin pasar por el poder legislativo.

Utilizó lo que se conoce como una rescisión de bolsillo. Eso es cuando un presidente presenta una solicitud al Congreso hacia el final del año presupuestario en curso para no gastar el dinero aprobado. El aviso tardío significa que el Congreso no puede actuar sobre la solicitud en el plazo requerido de 45 días y el dinero no se gasta.

La administración de Trump ha hecho de las profundas reducciones a la ayuda exterior una de sus políticas distintivas, a pesar de los relativamente escasos ahorros en relación con el déficit y el posible daño a la reputación de Estados Unidos en el extranjero, ya que las poblaciones extranjeras pierden acceso a los suministros de alimentos y a los programas de desarrollo. La administración recurrió al Tribunal Superior después de que un panel de jueces federales de apelaciones se negara a bloquear el fallo de Ali.

Los abogados del Departamento de Justicia le dijeron a un juez federal el mes pasado que otros $6,500 millones en ayuda que habían estado sujetos a la congelación se gastarían antes del final del año fiscal el 30 de septiembre.

El caso ha estado avanzando por los tribunales durante meses, y Ali dijo que entendía que su fallo no sería la última palabra sobre el asunto.

‘Este caso plantea cuestiones de inmensa importancia legal y práctica, incluyendo si existe alguna vía para probar la decisión del poder ejecutivo de no gastar fondos asignados por el Congreso’, escribió.

En agosto, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia anuló una orden judicial anterior que Ali había emitido para exigir que se gastara el dinero. Pero el panel de tres jueces no cerró la demanda.