Kristi Noem se divorcia tras el escándalo del travestismo de su esposo

1 / 17 ¿Quién es Kristie Noem? Conoce la trayectoria de la despedida secretaria de Seguridad Nacional

Kristi Lynn Arnold Noem, nacida Kristi Lynn Arnold en Watertown, Dakota del Sur el 30 de noviembre de 1971, fue, hasta hoy, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos bajo la segunda presidencia de Donald Trump.