9 de septiembre de 2025
91°ligeramente nublado
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La Casa Blanca comparte la imagen de un Labubu inspirado en un migrante deportado

La ilustración corresponde al guatemalteco Cristian Soto Galeano, que fue sentenciado por “comportamiento indecente”

9 de septiembre de 2025 - 11:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen tomada de la cuenta oficial @WhiteHouse en la red social X donde se observa una ilustración de un Labubu inspirado en un migrante deportado. (@WhiteHouse)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - La Casa Blanca compartió la imagen de un Labubu, muñecos chinos con popularidad mundial, inspirado en un migrante guatemalteco deportado, mientras la administración de Donald Trump eleva el uso de ilustraciones en redes sociales para su campaña de deportaciones.

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X e Instagram compartió una imagen con el título ‘Deported Edition Labubu’ (Labubu de edición deportada), con la ilustración de un guatemalteco esposado y la leyenda ‘depredador sexual arrestado por ICE’ (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

“WTF. Tal vez los Labubus son demoníacos”, dice el mensaje sobre la ilustración.

La imagen corresponde a Cristian Soto Galeano, un ciudadano de Guatemala con enanismo detenido el lunes por ICE en Nueva Orleans que estuvo sentenciado a dos años de prisión por “comportamiento indecente” con una persona menor de edad, según expuso la Casa Blanca en un mensaje posterior.

“Estamos listos para afrontar cualquier reto, grande o pequeño”, establece la publicación de ICE sobre el arresto.

La Casa Blanca utilizó un diseño de los Labubus, muñecos de peluche coleccionables con forma de elfo diseñados por la compañía Pop Mart de Honk Kong, que este año estima vender un récord de 1,000 millones de dólares de ellos gracias al furor que han causado entre artistas, celebridades y coleccionistas.

Esta imagen refleja que la Casa Blanca ha intensificado su uso de diseños generados también con inteligencia artificial (IA) para reivindicar su campaña de deportaciones.

Trump publicó apenas el domingo una imagen en su cuenta de Truth Social con la leyenda ‘Chipocalypse Now’ para advertir del despliegue de fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional y agentes del ICE en Chicago.

“Amo el olor a deportaciones en la mañana. Chicago está a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de Guerra”, escribió el mandatario en referencia al nuevo nombre del Departamento de Defensa.

