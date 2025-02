Los aranceles recíprocos de Donald Trump echarán por tierra décadas de política comercial

Mientras señala los enormes y persistentes déficits comerciales de Estados Unidos —desde 1975 el país no ha vendido al resto del mundo más de lo que ha comprado—, Trump sostiene que el campo de juego está inclinado en contra de las empresas estadounidenses. Una razón para ello, dicen él y sus asesores, es que otros países suelen gravar las exportaciones estadounidenses a una tasa más alta que la que Estados Unidos aplica a las de esos países.

Los economistas no comparten el entusiasmo de Trump por los aranceles. Son un impuesto sobre los importadores que generalmente se traslada a los consumidores. Pero es posible que la amenaza de aranceles recíprocos de Trump pueda llevar a otros países a la mesa de negociaciones y hacer que reduzcan sus propios impuestos a la importación.

¿Qué son los aranceles recíprocos y cómo funcionan?

Pero la Casa Blanca no reveló muchos detalles. Ha instruido al secretario de Comercio, Howard Lutnick, que entregue un informe el primero de abril sobre cómo funcionarán los nuevos aranceles en la práctica.

¿Cómo se volvieron tan desiguales los aranceles?

¿Significa esto que el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos?

Los aranceles extranjeros de los que se queja Trump no fueron adoptados de manera subrepticia por otros países. Estados Unidos los acordó tras años de negociaciones complejas conocidas como la Ronda de Uruguay , que culminó en un pacto comercial que involucró a 123 países.

Como parte del acuerdo, los países podían establecer sus propios aranceles sobre diferentes productos, pero bajo el enfoque de “nación más favorecida”, no podían cobrar a un país más de lo que cobraban a otro . Así que los altos aranceles de los que se queja Trump no están dirigidos sólo a Estados Unidos. Afectan a todos.

Las quejas de Trump contra los socios comerciales de Estados Unidos también se producen en un momento muy particular. Estados Unidos, impulsado por un fuerte gasto del consumidor y mejoras en la productividad, está superando a otras economías avanzadas del mundo. La economía estadounidense creció casi un 9% desde poco antes de la pandemia de COVID-19 hasta mediados del año pasado, en comparación con 5.5% para Canadá y 1.9% para la Unión Europea. La economía de Alemania se contrajo 2% durante ese tiempo.

El plan de Trump va más allá de los aranceles

No satisfecho con embrollar el código arancelario, Trump también está atacando otras prácticas extranjeras que considera barreras injustas para las exportaciones estadounidenses. Estas incluyen subsidios que dan a los productores locales una ventaja sobre las exportaciones estadounidenses; reglas de salud que se utilizan para mantener fuera productos extranjeros; y regulaciones laxas que fomentan el robo de secretos comerciales y otra propiedad intelectual.

Sin embargo, la mayoría de los economistas no están de acuerdo, por una razón simple: el IVA se aplica tanto a productos nacionales como importados, por lo que no está dirigido específicamente a bienes extranjeros y no se ha visto tradicionalmente como una barrera comercial.