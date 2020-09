Pensacola, Florida - Los ríos crecidos por el huracán Sally amenazaban el jueves con agravar las penurias de algunos vecinos de la franja noreste de Florida y el sur de Alabama, y se esperaba que los restos de la tormenta descargaran hasta 1 pie de agua y llevaran el riesgo de inundaciones a Georgia y Las Carolinas.

Los residentes en la costa, mientras tanto, veían cómo iniciar la recuperación tras una tormenta que convirtió las calles en ríos, arrancó tejados, cortó el suministro eléctrico a cientos de miles y mató al menos a una persona.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió a residentes y visitantes en zonas inundadas que permanecieran atentos conforme se retirase el agua dejada por el huracán, ya que se esperaba que los aguaceros más al norte provocaran desbordamientos en los ríos de la franja noreste del estado en los próximos días.

“De modo que esto es como la salva inicial, pero va a haber más con lo que tendrán que lidiar”, dijo DeSantis el miércoles en una conferencia de prensa en Tallahassee.

El huracán Sally pasó a ser huracán unas horas antes de tocar tierra hoy, miércoles, entre Alabama y Florida.

Joe Mirable observa los daños que recibió su negocio luego del paso del huracán Sally por Perdido Key, Florida.

Teresa y Joe Mirable intentan salvar algunos de los objetos que se encontraban dentro de su negocio luego que el huracán Sally arrancó el techo del comercio.

El techo y la fachada del comercio de Joe Mirabale sufrió daños severos.

Las pertenencias y productos dentro del negocio de Joe Mirabale se echaron a perder luego que la estructura perdió el techo y las ventanas.

Un grupo de persona intenta cruzar una carretera inundada en Paradise Beach, Florida.

Los vientos y las marejadas ciclónicas levantaron el barco Battle Wagon y lo depositaron a la orilla de una carretera en Gulf Shores, Alabama.

El barco, por suerte, no invadió la carretera, por lo que tránsito no se vio afectado.

Algunos de los apartamentos en el complejo Tropic Isles en Orange Beach, Alabama, sufrieron daños a causa de los vientos.

La foto muestra un letrero cerca de la costa de Alabama mientras el huracán Sally hacía su entrada al estado.

Un enorme árbol en Mobile, Alabama, sucumbió ante el embate del huracán Sally.

Personas en automóvil ignoran las condiciones peligrosas e intentan cruzar una carretera inundada parcialmente en Paradise Beach, Florida.

Personas juegan en un estacionamiento inundado en Navarre Beach, Florida.

Las inundaciones en Pensacola, Florida, fueron intensas y alcanzaron profundidades de hasta cuatro pies.

Greg Hatton, empleado de un hotel en Pensacola, Florida, inspecciona el recinto debido a las inundaciones causadas por Sally.

Un hombre en silla de ruedas observa desde una zona alta una calle inundada en el centro de Pensacola, Florida.

Crecidas causadas por el huracán Sally inundan una calle de Pensacola, Florida, y cubren una motora casi por completo.

Las aguas del Golfo de México comienzan a irse por encima de una valla divisora de una carretera costera en Mississippi.

Un hombre observa las inundaciones que afectaron a Pensacola durante el paso del huracán Sally.

El nivel del agua en las calles de Pensacola crecieron rápidamente y casi cubrieron las puertas de este automóvil.

Personas utilizan linternas para navegar las carreteras inundadas de Pensacola.

Un caimán saca su cabeza fuera del agua en una "granja" turística en Moss Point, Mississippi. El dueño del negocio sostuvo que no esperaba que se repitiera lo que vivió en el 2005 con el huracán Katrina, cuando las inundaciones aportaron a que 250 caimanes escaparan.

Twitter

WhatsApp

✉ Email

Al menos una persona murió debido al huracán. El alcalde de Orange Beach, Alabama, Tonny Kennon, dijo a The Associated Press que una persona del popular balneario turístico había muerto y otra estaba desaparecida. Aún no podía publicar más detalles, señaló.

Sally tocó tierra cerca de Gulf Shores, Alabama, como un potente huracán con vientos de 105 mph. Se movía despacio, agravando el efecto de los chaparrones. En el Aeródromo Naval de Pensacola cayeron más de 2 pies y el agua alcanzó casi 3 pies en las calles del centro de Pensacola, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Algunas calles de Pensacola parecían ríos. El agua anegó autos estacionados antes de retirarse.

Una réplica de la carabela La Niña, que formó parte de la primera expedición de Cristóbal Colón a América, había desaparecido de su punto de amarre en el muelle de Pensacola, según la policía. El barco fue visto después varado en tierra en el centro de la localidad, según el Pensacola News Journal.

El sistema se degradó a tormenta tropical el miércoles por la noche y ganó algo de velocidad. Para el jueves por la mañana producía lluvias torrenciales en el estado de Alabama y el oeste y centro de Georgia. Los meteorólogos alertaron del riesgo de tornados el jueves en el sur de Georgia y el norte de Florida.

Más de 22.000 viviendas y negocios en Georgia se quedaron sin luz de madrugada, según el sitio poweroutages.us. Los medios informaron de árboles derribados en Georgia al paso de los restos de la tormenta. En el condado Clayton, los bomberos pidieron a la gente que evitar zonas donde habían caído tendidos eléctricos.

El meteoro se movía por el sureste de Alabama, cruzaría el centro de Georgia el jueves y llegaría a Carolina del Sur el jueves por la noche, según el Centro Nacional de Huracanes. Era posible que se produjeran inundaciones repentinas y desbordamientos en esos estados.

Más de medio millón de negocios y viviendas estaban sin electricidad en Alabama y Florida, según el sitio web poweroutages.us. Muchos afrontaban esperas antes de recuperar el servicio. “No queremos disimular esto: va para largo”, dijo una compañía eléctrica en medios sociales.

El centro de huracanes monitoreaba a otras dos tormentas atlánticas. El huracán Teddy, que alcanzó categoría 2 el jueves por la mañana, podría convertirse en un importante huracán el jueves por la noche o el viernes y pasar sobre Bermudas el lunes, según los expertos.

Por otro lado, se esperaba que la tormenta tropical Vicky se disipara en el Atlántico en los próximos días.