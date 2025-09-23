Más estadounidenses creen que las empresas se benefician de la inmigración legal

Fort Lauderdale - A medida que la administración del presidente Donald Trump impone nuevas restricciones al sistema de inmigración legal, los adultos en Estados Unidos son más propensos que hace un año a pensar que estos inmigrantes benefician al país, según una nueva encuesta.

La encuesta del The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encuentra que los estadounidenses son más propensos que en marzo de 2024 a decir que es un “beneficio importante” que las personas que vienen a Estados Unidos legalmente contribuyen al crecimiento económico y ayudan a las empresas estadounidenses a obtener la experiencia de trabajadores calificados. La encuesta también muestra que los estadounidenses son menos propensos que en enero a decir que el número de inmigrantes legales a Estados Unidos debería reducirse. Un poco menos de la mitad de los estadounidenses dice que el número debería seguir siendo el mismo, un porcentaje similar al de principios de este año.

Al mismo tiempo, las percepciones de la inmigración ilegal no han cambiado significativamente. Los estadounidenses siguen viendo menos beneficios de las personas que vienen a Estados Unidos ilegalmente, y es más probable que vean riesgos importantes de estos inmigrantes, incluida la preocupación de que cometan delitos mientras están en Estados Unidos.

Trump, republicano, ha centrado gran parte de su atención en arrestar y deportar a aquellos que se encuentran en el país ilegalmente, pero las nuevas evaluaciones, la investigación y el aumento de los costos también están afectando a las personas que desean venir a Estados Unidos legalmente para trabajar o estudiar.

El viernes, Trump firmó una proclamación para revisar el programa de visas H-1B, una de las vías más comunes para trabajadores extranjeros altamente calificados, que ahora requiere una tarifa de $100,000 para las solicitudes. La administración de Trump también está sometiendo a los solicitantes de la tarjeta verde a una evaluación “anti-estadounidense”, y los estudiantes que solicitan visas ahora deben adherirse a la investigación de las redes sociales.

Incluso, los republicanos son menos propensos a decir que la inmigración legal debería reducirse de lo que eran a principios de este año y más propensos a decir que debería permanecer como está.

Philip Steers, de San Petersburgo, Florida, es republicano y siente que Estados Unidos dificulta demasiado la migración legal de las personas. Su sobrino se casó con una mujer de Camboya y han estado tratando durante meses de obtener una visa de cónyuge.

“Si estás echando a todas esas personas que son ilegales, ¿por qué no facilitar las cosas a las personas que quieren venir aquí legalmente?”, dijo Steers, de 76 años. “Necesitamos acelerar el proceso para aquellos que quieren venir aquí para beneficiar a nuestro país”.

Si bien un poco menos de la mitad de los adultos en Estados Unidos dice que el número de inmigrantes legales debería permanecer como está, aproximadamente una cuarta parte dice que el número de inmigrantes legales a Estados Unidos debería reducirse “mucho” o “un poco”. Eso marca una disminución con respecto a enero, cuando aproximadamente un tercio dijo esto.

La caída se debe en gran medida a los republicanos. Alrededor de 3 de cada 10 republicanos ahora dicen que la inmigración legal debería reducirse, por debajo del 45% en enero.

Alrededor de 3 de cada 10 adultos en Estados Unidos dice que el número de inmigrantes legales a Estados Unidos debería aumentarse “mucho” o “un poco”, un poco más que en enero, cuando el 24% de los estadounidenses quería un aumento en la inmigración legal.

“Si no tienes la inmigración como cultura, la cultura se estancará. Tienes que tener ese equilibrio”, dijo Steers.

Los estadounidenses son más propensos a ver beneficios “importantes” de las personas que vienen a Estados Unidos legalmente y menos propensos a ver riesgos “importantes”, en comparación con una encuesta de AP-NORC realizada a principios del año pasado.

Alrededor de 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos dice que un beneficio “importante” de los inmigrantes en el país legalmente es que contribuyen al crecimiento económico, lo que aumentó de aproximadamente 4 de cada 10 en marzo de 2024. De manera similar, el 51% de los adultos en Estados Unidos dice que un beneficio “importante” de la inmigración legal es que las empresas estadounidenses obtienen la experiencia de trabajadores calificados en campos como la ciencia y la tecnología, en comparación con el 41% en marzo de 2024.

Carlos González, quien nació en Estados Unidos de padres panameños, dijo que los inmigrantes “proporcionan mucho a la economía de Estados Unidos”.

“Traen diferentes ideas que ayudan a la economía”, dijo González, de 53 años, demócrata de Waterbury, Connecticut, y agregó que su madre sirvió como enfermera militar en Vietnam. “Mucha gente no se da cuenta de que cuando vienen aquí, intentan enriquecer al país y no quitarle nada”.

Algunos de los beneficios percibidos son económicos, pero algunos son culturales, con aproximadamente el 46% diciendo que un beneficio “importante” de los inmigrantes legales es que enriquecen la cultura y los valores estadounidenses, en comparación con el 38% en la encuesta anterior.

Jeff Witoszczak, de El Paso, Texas, se identifica como un republicano moderado y apoya los esfuerzos de Trump para llevar a cabo deportaciones a gran escala de personas en el país ilegalmente, diciendo que no cree que el enfoque deba estar en aquellos que han cometido delitos violentos. Witoszczak está casado con una mujer de México que vino a Estados Unidos legalmente cuando era niña.

“Venir aquí ilegalmente, eso es un delito en sí mismo”, dijo Witoszczak. “No siguieron el debido proceso al entrar. No necesitan el debido proceso al salir”.

Los estadounidenses tienden a ver mayores riesgos, y menores beneficios, de los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente, y estas opiniones no han cambiado mucho desde el año pasado.

Alrededor de 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos ahora dicen que es un beneficio importante que los inmigrantes en el país ilegalmente tomen trabajos que los estadounidenses no quieren, en comparación con aproximadamente un tercio el año pasado. Y el 42% dice que los inmigrantes en el país ilegalmente contribuyen al crecimiento económico, y el 32% cree que enriquecen la cultura y los valores estadounidenses. Esos hallazgos se han mantenido estables desde el año pasado.

Aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos dice que es un riesgo importante que los inmigrantes en el país ilegalmente sobrecarguen los programas de bienestar y de la red de seguridad. Los estudios han demostrado que los inmigrantes que trabajan en el país ilegalmente pagan impuestos locales, estatales y federales y generalmente no califican para los beneficios federales.