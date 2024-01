Perry - Varias personas fueron heridas de bala dentro de una escuela secundaria de un pequeño pueblo de Iowa la madrugada del jueves al momento en que los estudiantes se preparaban para comenzar su primer día de clases luego de sus vacaciones anuales de invierno, informaron las autoridades.

El sospechoso del tiroteo en Perry, Iowa, murió por lo que los investigadores creen que es una herida de bala autoinfligida, dijo un funcionario policial a The Associated Press. El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato.

El funcionario agregó que al menos una de las víctimas es administrador escolar.

Dos personas baleadas fueron trasladadas en ambulancia al Centro Médico Metodista de Iowa en la capital del estado, Des Moines, dijo un portavoz del sistema de salud. Otras personas fueron llevadas a un segundo hospital en Des Moines, confirmó un vocero del Centro Médico MercyOne Des Moines, que se negó a comentar sobre el número de personas o su estado de salud.

PUBLICIDAD

Según el sherrif del condado de Dallas, Adam Infante, un tirador activo se reportó a eso de las 7:37 a.m. y la policía de la ciudad llegó a la escena unos siete minutos después, encontrando en la escena múltiples personas heridas, aunque no se pudo confirmar de primera instancia cuántas o sus condiciones.

Zander Shelley, un estudiante de 15 años de la institución, esperaba en el pasillo para el inicio del día escolar cuando escuchó los tiros y corrió a esconderse en un salón, según su padre Kevin Shelley, quien añadió que el joven recibió dos laceraciones mientras texteaba con su padre a las 7:36 a.m.

Otra estudiante, Rachael Kares, culminaba sus ensayos en la banda de jazz a las 8:37 a.m. cuando escuchó cuatro disparos.

“Solo brincamos. Mi maestra de banda nos miró y gritó ‘corran’ así que corrimos”, relató Kares.

El sherrif del condado de Dallas en Iowa, Adam Infante. (Andrew Harnik)

Muchos de los estudiantes, como Kares, corrieron por el campo de fútbol mientras se escuchaban gritos de “Salgan, salgan”. Kares narró que escuchó tiros adicionales así que continuó corriendo pero no supo cuantós más.

Agentes de la oficina de Omaha-Des Moines del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), llegaron a la escena para ayudar con la investigación, dirigida por la división de Investigaciones Criminales de Iowa.

“Hay varios números especulativos siendo compartidos. No tenemos números confirmados de personas que estuvieron involucradas (en la investigación)“, advirtió el alcalde de Perry, Dirk Cavanaugh.

En una actualización posterior, un portavoz del hospital Mercy One Des Moines Medical Center confirmó que hubo personas heridas en el evento y que están siendo transportadas a esa institución para recibir atención médica.

PUBLICIDAD

De momento no hay información sobre el número total de las víctimas. A la escena se despacharon helicópteros y ambulancias.

Un gran número de vehículos de emergencia rodearon el edificio que alberga la escuela intermedia y secundaria de la ciudad.

Erica Jolliff dijo que su hija, una estudiante de noveno grado, informó que la evacuaron del recinto escolar a las 7:45 a.m. Angustiada, Jolliff aún estaba buscando a su hijo Amir, un estudiante de sexto grado, una hora después.

“Solo quiero saber que está a salvo y bien”, dijo Jolliff. “No me dicen nada”.

La escuela secundaria forma parte del Distrito Escolar Comunitario de Perry, que cuenta con 1,785 estudiantes. El jueves fue el primer día de regreso a clases para los estudiantes después de las vacaciones.

El tiroteo ocurrió en el contexto de las asambleas electorales de Iowa y no muy lejos de donde los candidatos republicanos estaban haciendo campaña.

La policía responde a la escuela secundaria Perry en Perry, Iowa, el jueves 4 de enero de 2024. (Andrew Harnik)

Los mensajes telefónicos dejados al presidente y vicepresidente de la Junta Escolar de Perry, y un mensaje de correo electrónico dejado al Superintendente Clark Wicks, no fueron devueltos de inmediato.

La Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Dallas dijo que se llevaría a cabo una conferencia de prensa más tarde en la mañana.

Perry está a unas 40 millas al noroeste de Des Moines.

/