Muere Susan Stamberg, primera mujer en presentar un programa de noticias nacional, a los 87 años

Susan Stamberg, una ‘madre fundadora’ de National Public Radio (NPR) y la primera locutora en presentar un programa de noticias nacional, ha muerto. Tenía 87 años.

Stamberg murió el jueves, informó NPR. No proporcionó la causa de la muerte.

Stamberg se unió a NPR a principios de la década de 1970 cuando estaba despegando como una red de estaciones de radio en todo Estados Unidos. Durante su carrera, entrevistó a miles de personas, desde políticos y artistas prominentes hasta los menos conocidos, como chefs de la Casa Blanca y personas que trabajan detrás de escena en Hollywood.

Ella explicó en una entrevista de historia oral con la estación KLCC de Oregón en enero que no tenía mujeres en la transmisión para modelarse a sí misma cuando se convirtió en la presentadora de ‘All Things Considered’ en 1972.

‘Los únicos que estaban eran hombres, y lo único que sabía hacer era imitarlos’, dijo.

Bajó la voz para sonar autoritaria. Después de unos días, Bill Siemering, el director del programa, le dijo que fuera ella misma.

‘Y eso también era nuevo en su día, porque todos los demás, las mujeres, eran actrices capacitadas, por lo que venían con acentos muy cuidadosos y una entrega muy cuidadosa. No estaban relajadas y naturales’, dijo. ‘Así que también hicimos un nuevo sonido con la radio, con NPR’.

El obituario de NPR para Stamberg citó a su colega Jack Mitchell diciendo que tenía un ‘obvio acento neoyorquino’.

‘All Things Considered’ solo tenía cinco reporteros para recurrir mientras llenaban su programa de 90 minutos, creando un desafío diario.

Ella le dijo a KLCC que acuñó el término ‘madre fundadora’ para referirse a sí misma y a otras tres mujeres que ayudaron a lanzar la NPR: Cokie Roberts, Nina Totenberg y Linda Wertheimer.

‘Me cansé de escuchar sobre los padres fundadores, y sabía que no éramos eso, así que obviamente éramos madres fundadoras, e iba a poner eso en el mapa’, dijo.

Stamberg presentó ‘All Things Considered’ durante 14 años. Luego pasó a presentar ‘Weekend Edition Sunday’, donde comenzó la función de rompecabezas dominical con Will Shortz.

Shortz, quien continúa sirviendo como el maestro de rompecabezas del programa y quien ahora es el editor de crucigramas del New York Times, explicó que Stamberg quería que el programa fuera el equivalente radiofónico de un periódico dominical que proporcionara noticias, cultura, deportes y un rompecabezas.

Más tarde se convirtió en corresponsal cultural de ‘Morning Edition’ y ‘Weekend Edition Saturday’. Se retiró en septiembre.

En 1979, presentó un programa de radio de dos horas con el entonces presidente Jimmy Carter desde el Despacho Oval. Ella dirigió a los oyentes que llamaron para hablar con él. Las preguntas no fueron examinadas de antemano. Era la segunda vez que Carter tenía un programa de llamadas después del primero con Walter Cronkite.

Stamberg fue incluida en el Salón de la Fama de la Radio Nacional, que dijo que era conocida por su ‘estilo conversacional, inteligencia y habilidad para encontrar una historia interesante’. Entrevistó a Nancy Reagan, Annie Liebowitz, Rosa Parks y James Baldwin, entre miles de otros.

Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2020.

Stamberg nació como Susan Levitt en Newark, Nueva Jersey, en 1938, pero creció en Manhattan. Conoció a su esposo, Louis Stamberg, mientras trabajaba en Cambridge, Massachusetts.