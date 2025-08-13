Opinión
13 de agosto de 2025
86°bruma
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Mueren seis personas en choque de camión con camioneta en zona rural de Michigan

El accidente ocurrió en el municipio de Gilford, en el condado de Tuscola, a 161 kilómetros al norte de Detroit

13 de agosto de 2025 - 5:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Varios pasajeros fueron expulsados del camión y de la camioneta. Hasta el momento se han confirmado seis muertes, pero se desconoce el estado de los heridos.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un camión pasó una señal de alto y chocó contra una camioneta, matando al menos a seis personas en una zona rural de Michigan, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió la tarde del martes en el municipio de Gilford, en el condado de Tuscola, a 100 millas al norte de Detroit.

Trece personas estaban en los dos vehículos, incluyendo 10 en la furgoneta, según la policía.

“Varios pasajeros fueron expulsados del camión y de la camioneta. En este momento hay seis muertes confirmadas y se desconoce el estado de los pacientes adicionales”, indicó la policía en Facebook.

La camioneta transportaba a miembros de una comunidad local Amish, reveló el subjefe policial Robert Baxter.

“Los de la camioneta iban con chofer pagado”, comentó Baxter a The Associated Press. “No estoy seguro de hacia dónde se dirigían o de dónde venían. Son residentes del condado”.

Robert Baxter manifestó que siete personas fueron llevadas a un hospital. No tenía actualizaciones sobre sus condiciones.

Breaking News, Accidentes de Tránsito, Michigan, Muertes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
