Un abogado de Colbert, Stavros Panagoulopoulos, no respondió de inmediato a un mensaje de correo electrónico en procura comentarios el martes. El mes pasado dijo que la policía estaba haciendo “suposiciones y conjeturas” para vincular a Colbert con la muerte de Manzano.

El doctor Gerry Cvitanovich, el forense del condado de Jefferson les indicó a los reporteros que la autopsia encontró que Manzano murió por “asfixia posicional” mientras estaba acostado boca abajo sobre una almohada y que no podía respirar después de ingerir una combinación de alcohol y el depresor Xanax.

La policía también ha señalado que los registros médicos de Manzano no mostraron prescripciones para Xanax u otros depresores, y que recuperaron la droga de la casa de Colbert.

El año pasado, un jurado de Luisiana encontró a Colbert culpable de cargos de robo y fraude en un caso no relacionado.

Los cargos fueron desestimados porque las víctimas no quisieron testificar en la corte, dijo a The Associated Press el abogado de Colbert para esos casos, Daniel Lippmann.