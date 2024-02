“No hay evidencia” de que Rusia haya decidido qué hacer con arma antisatélite, asegura presidente Biden

Washington — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , dijo el viernes que no hay indicios de que Rusia haya decidido seguir adelante y desplegar una nueva arma antisatélite cuya revelación remeció Washington esta semana.

La Casa Blanca confirmó que los servicios de inteligencia estadounidenses disponen de información que indica que Rusia había adquirido esa capacidad, aunque el arma no está operativa aún. Biden indicó el viernes que “no hay evidencia de que hayan tomado la decisión de seguir adelante con hacer algo en el espacio” y reiteró que no existe un peligro inmediato para los humanos.