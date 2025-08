Casi 30 años después: hombre es acusado del asesinato de su novia policía en Maryland

Los oficiales que trabajaron con Campbell dijeron a los detectives de policía que ella tenía miedo de su novio y había estado durmiendo con su arma emitida por el departamento debajo de su almohada, dice el informe. Campbell dijo que planeaba dejar a Ali, y agregó que “si no me presento a trabajar el sábado, sabrán que me mató y me enterró en algún lugar”, dijo uno de esos colegas a los investigadores.