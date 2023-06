Oklahoma- Una junta escolar estatal de Oklahoma aprobó el lunes la que sería la primera escuela religiosa con financiamiento público en Estados Unidos, a pesar de una advertencia del fiscal general del estado de que la decisión era inconstitucional.

La Junta Estatal de Escuelas Públicas Autónomas de Educación a Distancia votó 3-2 en favor de aprobar la solicitud que presentó la arquidiócesis de Oklahoma para la creación de la Escuela Pública Autónoma San Isidoro de Sevilla de educación remota. La escuela en línea estaría abierta para estudiantes de todo el estado desde kínder hasta el duodécimo grado.

El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, le había advertido a la junta que una decisión de este tipo era una clara violación a la Constitución del estado.

“La aprobación de cualquier escuela religiosa con financiamiento público es contraria a la ley de Oklahoma y no va en el mejor interés de los contribuyentes”, dijo Drummond en un comunicado dado a conocer poco después de la votación de la junta. “Es sumamente decepcionante que los miembros de la junta violaran su juramento a fin de financiar escuelas religiosas con el dinero de nuestros impuestos. Al hacerlo, estos miembros se han expuesto a sí mismos y al estado a posibles acciones jurídicas que podrían resultar costosas”.

La arquidiócesis de Oklahoma señaló lo siguiente en la sección de “visión y propósito de la organización” de su solicitud: “La escuela católica participa en la misión de evangelización de la Iglesia y es el entorno privilegiado en el que se lleva a cabo la educación cristiana”.

Brett Farley, director ejecutivo de la Conferencia Católica de Oklahoma, dijo: “Estamos muy contentos de que la junta coincidiera con nuestro argumento y solicitud para (establecer) la primera escuela religiosa pública y autónoma del país”.

El grupo Americans United for Separation of Church and State (Estadounidenses Unidos por la Separación entre la Iglesia y el Estado) arremetió contra la decisión de la junta.

“Es difícil pensar en una violación más clara a la libertad de credo de los contribuyentes de Oklahoma y a las familias de escuelas públicas que el hecho de que el estado establezca la primera escuela religiosa pública y autónoma en la nación”, dijo la presidenta y directora general del grupo, Rachel Laser, en un comunicado. “Este es un cambio enorme para la democracia estadounidense. Americans United trabajará con nuestros aliados en Oklahoma y el resto del país con el fin de emprender posibles acciones jurídicas para combatir esta decisión y defender la separación entre la Iglesia y el Estado prometida tanto en la Constitución de Oklahoma como en la de Estados Unidos”.

El gobernador de Oklahoma, el republicano Kevin Stitt -quien este año promulgó una iniciativa que les otorgaría a los padres de familia un incentivo fiscal para enviar a sus hijos a escuelas privadas, incluidas escuelas religiosas-, aplaudió la decisión de la junta.

“Este es un triunfo para la libertad de credo y la libertad de educación en nuestro gran estado, y me entusiasman estas iniciativas para darles a los padres de familia más opciones en lo referente a la educación de sus hijos”, dijo el gobernador en un comunicado.