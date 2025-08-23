Opinión
23 de agosto de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Padres de bebé desaparecido en California son arrestados en investigación de asesinato

Jake Haro, de 32 años, y Rebecca Haro, de 41, fueron puestos bajo custodia en su hogar en la comunidad desértica de Cabazon

23 de agosto de 2025 - 10:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El detective del condado de San Bernardino Eduardo Badillo, a la izquierda, habla por teléfono junto a un oficial del sheriff del condado de Riverside afuera de la casa de Rebecca y Jake Haro, padres de Emmanuel Haro, de 7 meses, desaparecido, el viernes 22 de agosto de 2025, en Cabazon, California. (Anjali Sharif-Paul)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los padres de un bebé desaparecido de 7 meses fueron arrestados el viernes en el marco de una investigación de asesinato, informaron las autoridades del sur de California.

RELACIONADAS

Si bien la madre informó la semana pasada que se creía que su hijo Emmanuel había sido secuestrado, las autoridades del sheriff afirmaron creer que el niño está muerto.

“Con base en la evidencia, los investigadores determinaron que no se produjo un secuestro en Yucaipa”, declaró el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino en un comunicado. “La búsqueda para recuperar sus restos continúa”.

Jake Haro, de 32 años, y Rebecca Haro, de 41, fueron arrestados en su hogar en la comunidad desértica de Cabazon, ubicada a unas 51 millas de Palm Springs, informó la agencia.

Los arrestos se produjeron poco más de una semana después de que Rebecca Haro denunciara a las autoridades que fue atacada afuera de una tienda en la comunidad de Yucaipa, en San Bernardino, mientras cambiaba el pañal de su hijo y que quedó inconsciente. Las autoridades afirmaron que Haro les contó que, al despertar, su hijo había desaparecido.

Posteriormente, Haro fue confrontada por las autoridades debido a inconsistencias en su relato y se negó a cooperar, según informó el departamento del sheriff.

Las autoridades registraron la casa de la familia y Jake Haro contrató a un abogado, según el departamento.

La pareja fue ingresada en una cárcel del condado de Riverside y se encuentra detenida sin derecho a fianza, según el departamento.

La fiscalía del condado de Riverside, donde se encuentra Cabazon, indicó que está revisando el caso.

Se desconoce de inmediato si Rebecca Haro contaba con abogado.

Un mensaje dejado al abogado defensor Vincent Hughes no fue respondido de inmediato. Hughes representa a Jake Haro en otro caso y declaró a The Sun que no creía que los padres fueran responsables de la desaparición del niño.

“Quienquiera que se haya llevado a mi hijo, por favor, devuélvalo, solo lo queremos de vuelta”, declaró Jake Haro a KTLA la semana pasada.

Tags
Breaking NewsAsesinatosCaliforniaBebés
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
