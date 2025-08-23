Padres de bebé desaparecido en California son arrestados en investigación de asesinato

Los padres de un bebé desaparecido de 7 meses fueron arrestados el viernes en el marco de una investigación de asesinato, informaron las autoridades del sur de California.

Si bien la madre informó la semana pasada que se creía que su hijo Emmanuel había sido secuestrado, las autoridades del sheriff afirmaron creer que el niño está muerto.

“Con base en la evidencia, los investigadores determinaron que no se produjo un secuestro en Yucaipa”, declaró el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino en un comunicado. “La búsqueda para recuperar sus restos continúa”.

Jake Haro, de 32 años, y Rebecca Haro, de 41, fueron arrestados en su hogar en la comunidad desértica de Cabazon, ubicada a unas 51 millas de Palm Springs, informó la agencia.

Los arrestos se produjeron poco más de una semana después de que Rebecca Haro denunciara a las autoridades que fue atacada afuera de una tienda en la comunidad de Yucaipa, en San Bernardino, mientras cambiaba el pañal de su hijo y que quedó inconsciente. Las autoridades afirmaron que Haro les contó que, al despertar, su hijo había desaparecido.

PUBLICIDAD

Posteriormente, Haro fue confrontada por las autoridades debido a inconsistencias en su relato y se negó a cooperar, según informó el departamento del sheriff.

Las autoridades registraron la casa de la familia y Jake Haro contrató a un abogado, según el departamento.

La pareja fue ingresada en una cárcel del condado de Riverside y se encuentra detenida sin derecho a fianza, según el departamento.

La fiscalía del condado de Riverside, donde se encuentra Cabazon, indicó que está revisando el caso.

Se desconoce de inmediato si Rebecca Haro contaba con abogado.

Un mensaje dejado al abogado defensor Vincent Hughes no fue respondido de inmediato. Hughes representa a Jake Haro en otro caso y declaró a The Sun que no creía que los padres fueran responsables de la desaparición del niño.