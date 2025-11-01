Pérdida de altitud que llevó a aterrizaje de emergencia en Florida dejó 15 heridos

Al menos 15 pasajeros de JetBlue resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital tras una repentina pérdida de altitud en un vuelo desde México que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Florida, dijeron las autoridades el viernes.

El vuelo, que partió el jueves desde Cancún, se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando la altitud disminuyó repentinamente. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dijo que el avión fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa alrededor de las 2 de la tarde “después de que la tripulación experimentara un problema de control de vuelo”.

Entre 15 y 20 personas fueron llevadas a hospitales locales con heridas que no ponen en riesgo su vida, informó Vivian Shedd, portavoz de Tampa Fire Rescue.

JetBlue señaló que el avión, un Airbus A320, fue retirado de servicio para ser inspeccionado. La aeronave cuenta con 162 asientos, según el sitio web de la aerolínea. Hasta el momento, se ignora cuántas personas iban a bordo.

“Realizaremos una investigación completa para determinar la causa”, dijo JetBlue en un comunicado. La FAA indicó que también investiga el incidente.

Los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que se produjo “un problema de control de vuelo” y describieron lesiones que incluían una posible “laceración en la cabeza”, según el audio grabado por LiveATC.net.