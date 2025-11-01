Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de noviembre de 2025
79°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Pérdida de altitud que llevó a aterrizaje de emergencia en Florida dejó 15 heridos

JetBlue señaló que el avión, un Airbus A320, fue retirado de servicio para ser inspeccionado

1 de noviembre de 2025 - 9:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Viajeros pasan junto a un cartel de JetBlue antes del fin de semana feriado del 4 de julio en el aeropuerto John F. Kennedy.
Los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que se produjo “un problema de control de vuelo” y describieron lesiones que incluían una posible “laceración en la cabeza”, según el audio grabado por LiveATC.net. (Julia Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Al menos 15 pasajeros de JetBlue resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital tras una repentina pérdida de altitud en un vuelo desde México que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Florida, dijeron las autoridades el viernes.

El vuelo, que partió el jueves desde Cancún, se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando la altitud disminuyó repentinamente. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dijo que el avión fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa alrededor de las 2 de la tarde “después de que la tripulación experimentara un problema de control de vuelo”.

Entre 15 y 20 personas fueron llevadas a hospitales locales con heridas que no ponen en riesgo su vida, informó Vivian Shedd, portavoz de Tampa Fire Rescue.

JetBlue señaló que el avión, un Airbus A320, fue retirado de servicio para ser inspeccionado. La aeronave cuenta con 162 asientos, según el sitio web de la aerolínea. Hasta el momento, se ignora cuántas personas iban a bordo.

“Realizaremos una investigación completa para determinar la causa”, dijo JetBlue en un comunicado. La FAA indicó que también investiga el incidente.

Los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que se produjo “un problema de control de vuelo” y describieron lesiones que incluían una posible “laceración en la cabeza”, según el audio grabado por LiveATC.net.

En junio, un vuelo de JetBlue que aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston se salió de la pista y terminó en el césped. Nadie resultó herido, pero la pista fue cerrada temporalmente.

Tags
Breaking NewsJetBlueFloridaAviónAdministración Federal de Aviación (FAA)
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 31 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: