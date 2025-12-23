Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Policía navaja en Arizona arresta a hombre que atropelló a espectadores en desfile navideño

Una persona murió y tres otras se encuentran heridas

23 de diciembre de 2025 - 3:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El conductor fue arrestado, pero las autoridades no proporcionaron detalles sobre el sospechoso o las víctimas. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un conductor aparentemente ebrio atropelló a personas que esperaban el inicio de un desfile navideño en Arizona, matando a una persona e hiriendo a otras tres, informaron policías del territorio tribal donde ocurrió el suceso.

RELACIONADAS

El accidente ocurrió el lunes por la noche en Kayenta, justo al sur de Monument Valley los Monumentos en el noreste de Arizona, declaró la policía de la Nación Navajo.

El Distrito de Kayenta del Departamento de Policía Navajo tenía policías patrullando el área, pero el conductor accedió a la ruta del desfile y atropelló a los transeúntes, además de dañar vehículos estacionados y otras propiedades.

El conductor fue arrestado, pero las autoridades no proporcionaron detalles sobre el sospechoso o las víctimas.

El Departamento de Policía Navajo indicó que la investigación estaba en curso.

Miembros de la tribu compartieron oraciones en las redes sociales, con muchos suplicando a las personas que dejen de beber y conducir. La Nación Navajo prohíbe la venta o el consumo de alcohol, con excepciones muy limitadas.

El presidente navajo Buu Nygren describió este momento como uno para la compasión y la oración, afirmando que el desfile navideño estaba destinado a traer alegría a la comunidad.

“Nadie debería tener que experimentar una tragedia durante una temporada destinada al amor y la unión”, expresó en un comunicado.

