Presunto acosador mata a tres policías que iban a arrestarlo en zona rural de Pensilvania

Un presunto acosador armado con un rifle se escondió en la casa de su exnovia en una zona rural de Pensilvania y emboscó a los policías que vinieron a arrestarlo, matando a tres de ellos, informó un fiscal el jueves.

La policía que llegó al lugar alrededor de las 2:10 p.m. del miércoles notó que la puerta de la casa estaba abierta, aunque la exnovia y su madre la habían trancado antes de salir de la propiedad.

Abrieron la puerta y fueron inmediatamente atacados por el sospechoso, que portaba un rifle AR-15 con un supresor, indicó el fiscal del condado de York, Tim Barker.

Agregó que el sospechoso disparó múltiples rondas a los cuatro oficiales en la puerta, matando a tres de ellos.

Los tres agentes fallecidos y un cuarto que permanece hospitalizado trabajaban para el Departamento de Policía Regional del Condado de Northern York, que calificó el miércoles como un “día oscuro y desgarrador”.

Los departamentos vecinos intervinieron el jueves para ayudar a asumir la carga de trabajo mientras el personal de la agencia estaba de luto.

La violencia estalló el miércoles por la tarde cuando los oficiales buscaban a Matthew James Ruth, de 24 años, quien creían que había estado en la casa la noche anterior, portando un rifle y apuntando con una mira a la casa. Una mujer con la que había salido brevemente vivía allí y llamó a la policía tarde el martes cuando lo vio en una cámara de sendero, según una declaración jurada de la policía.

Los agentes mantenían a la gente a distancia del lugar de los hechos, en las ondulantes tierras de cultivo de la zona, con unos 30 vehículos policiales bloqueando las carreteras. (Mark Scolforo)

Ruth eludió a la policía esa noche, lo que los llevó a regresar al día siguiente después de emitir órdenes de arresto por delitos menores. El coche de la joven había sido incendiado en agosto y ella dijo que sospechaba que él estuvo involucrado.

Un funcionario de la ley que identificó a Ruth como el sospechoso del tiroteo habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir la investigación en curso. Ruth fue abatido por la policía en el lugar.

Los investigadores visitaron dos veces la casa de Ruth en Hanover, a unas 10 millas de donde fueron asesinados los policías, relató la vecina Rose Miller. Llegaron por primera vez alrededor del mediodía, dijo, y luego nuevamente alrededor de las 5:00 de la tarde. Se fueron alrededor de la medianoche con bolsas de posibles pruebas.

Miller no conocía bien a Ruth, pero lo recordaba trabajando en recaudaciones de fondos para los Boy Scouts. Nadie respondió a la puerta de la casa el jueves.

“Necesitamos ser mejores como sociedad”, declaró el gobernador Josh Shapiro el miércoles por la noche. “Necesitamos ayudar a las personas que piensan que tomar un arma es la respuesta para resolver disputas”.

Fue uno de los días más mortales para las fuerzas del orden en el estado este siglo, igualando el saldo de un día en 2009 cuando tres oficiales fueron emboscados por un sospechoso de violencia doméstica que llevaba un chaleco antibalas.

A medida que la noticia de la tragedia se difundía, miembros de la comunidad sostenían banderas estadounidenses y saludaban mientras la policía y los vehículos de emergencia formaban una procesión hacia la oficina del forense. Los departamentos de policía de toda la región lamentaron en las redes sociales, mientras que la gente dejaba flores fuera de la sede de los oficiales caídos.

A Pennsylvania state police trooper blocks a road after multiple police officers were shot and killed on Wednesday, Sept. 17, 2025, in North Codorus, Pa. (AP Photo/Matt Slocum) (Matt Slocum)

“Estamos devastados por la pérdida de tres de nuestros policías y continuamos orando por la recuperación de un cuarto que permanece hospitalizado”, indicó el departamento el jueves.

Las autoridades no han identificado la afiliación del departamento del segundo oficial que fue hospitalizado, ni han nombrado a los oficiales que fueron asesinados.

La confrontación se desarrolló en un camino rural en el centro-sur de Pensilvania, no lejos de Maryland. El vecino Dirk Anderson escuchó “bastantes” disparos desde su casa al otro lado de la calle y se preguntó qué estaba sucediendo. Luego vio llegar un helicóptero y la policía.

Unos 30 vehículos policiales bloquearon caminos bordeados por un granero, una granja de cabras y campos de soja y maíz. El área, North Codorus, está a unas 46 millas al norte de Baltimore.

“Es extraño caminar por este camino ahora y ver todos estos coches y saber lo que sucedió aquí”, manifestó Bryan Rice, quien vive cerca y camina regularmente por el camino con su esposa. Dijo que todavía estaba conmocionado el jueves por la noticia.