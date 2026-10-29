Purga en el Pentágono: Hegseth destituye a un alto mando mientras Trump sopesa atacar Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha destituido al máximo responsable de planificación militar del Pentágono, según informó este miércoles un responsable del Ministerio de Defensa. Se trata del último de una serie de generales destituidos, y esta medida se produce precisamente cuando el presidente Donald Trump está sopesando lanzar nuevos ataques contra Irán en esta guerra que ya dura ocho meses.

El teniente general del Ejército Brett Sylvia ha sido destituido de su cargo como jefe de estrategia, planes y política del Estado Mayor Conjunto. Es el segundo general en ser destituido de este puesto, conocido en los círculos militares como el “J5″, bajo el mandato de Hegseth. Su predecesor, el teniente general Joseph McGee, se vio obligado a jubilarse el pasado mes de octubre.

El responsable de Defensa, que habló bajo condición de anonimato para abordar asuntos delicados relacionados con el personal, afirmó que no hay un sustituto inmediato para Sylvia y que no se ha dado ninguna razón para el despido. La noticia ya había sido publicada anteriormente por The Atlantic.

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Un portavoz del Estado Mayor Conjunto declaró: “El presidente del Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas Conjuntas expresan su más sincero agradecimiento al teniente general Brett Sylvia y a su familia por sus 32 años de distinguido servicio a nuestra nación”, y “les desean lo mejor a él y a su familia”.

Por lo general, el director de la J5 y su equipo se encargan de elaborar y coordinar los planes militares tanto con el presidente del Estado Mayor Conjunto como con el presidente. El despido de Sylvia se produce en un momento en el que Trump ha planteado en repetidas ocasiones la posibilidad de iniciar nuevas operaciones militares contra Irán.

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Trump ha prometido “terminar el trabajo” en Irán tras iniciar la guerra con Israel hace ocho meses y ha afirmado que nuevos ataques son una opción tras las elecciones de mitad de legislatura de la próxima semana.

Funcionarios estadounidenses han pedido a varios países de Oriente Medio y a sus aliados regionales que se preparen para una posible reanudación de las acciones militares tras las elecciones del martes, así como para la posibilidad de que Irán intente tomar represalias contra ellos, según han afirmado dos diplomáticos al corriente del asunto. Afirman que Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre nuevos ataques.

Un tercer portaaviones estadounidense y miles de efectivos adicionales se dirigen hacia la región.

Antes de incorporarse al Estado Mayor Conjunto, Sylvia ocupó el cargo de comandante de la 101.ª División Aerotransportada en Fort Campbell, Kentucky, hasta mayo de 2025, según su biografía oficial, que ahora ha sido retirada de la red. Anteriormente, también había ocupado el cargo de subdirectora de la J5.

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Es el último de una lista de casi dos docenas de generales, almirantes y otros mandos militares que han sido destituidos, obligados a jubilarse o han tenido que abandonar sus cargos de alguna otra forma durante el mandato de Hegseth —casi todos estos casos no han sido explicados públicamente por el Pentágono—. Entre ellos se encuentran los secretarios civiles del Ejército y la Armada, así como algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas.

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El Pentágono no respondió de inmediato a los mensajes en los que se le pedían comentarios a última hora del miércoles.

Hegseth declaró el mes pasado que había ordenado a las Fuerzas Armadas que duplicaran los recortes en el número total de oficiales de alto rango, hasta alcanzar una reducción del 20%, que deberá completarse antes del 1 de enero de 2027. En la actualidad hay aproximadamente 800 puestos de oficiales de alto rango.

“Yo lo llamo responsabilidad y hace tiempo que se debería haber hecho”, declaró Hegseth ante los oficiales subalternos y los líderes de la tropa en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico el 30 de septiembre.

Algunos miembros del Congreso han criticado los recortes en el número de generales, calificándolos de “purga” cuya recuperación llevará años.

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