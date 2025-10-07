“Purrfect Ending”: gata desaparecida de ferretería en Virginia es encontrada tras viajar a otro estado

Washington— Francine, la gata calicó, está de vuelta en casa en una tienda Lowe’s en Virginia después de desaparecer durante algunas semanas, viajando en un camión que apareció en un centro de distribución de la compañía en Garysburg, Carolina del Norte.

Dos empleados de un Lowe’s en Richmond hicieron el viaje de 90 minutos el lunes temprano para recoger a Francine, quien desapareció en septiembre y fue descubierta recientemente en el centro de distribución de la compañía en Garysburg, Carolina del Norte.

Ella regresó al trabajo el martes, jugando con los clientes, posando para fotos y disfrutando del afecto.

“Francine es una de nosotros”, dijo el supervisor de la tienda, Wayne Schneider, en una entrevista telefónica. “Ella es simplemente asombrosa. Lo que ella significa para la tienda y los empleados, realmente no pueden imaginar el cariño que los empleados y también los clientes le dan a diario”.

Francine pasa gran parte de su tiempo en el mostrador de servicio al cliente o en el área de temporada de la tienda. Pero las cosas salieron mal en septiembre cuando la tienda trajo artículos para la próxima temporada navideña. El gerente general de la tienda, Mike Sida, dijo que esa interrupción pudo haber provocado que Francine buscara consuelo en otro lugar.

Después de que los empleados de la tienda no vieron a Francine durante algunos días, revisaron el video de vigilancia anterior. Hubo vislumbres de ella en la sección de electrodomésticos y luego en el departamento de recepción, donde se metió en un camión. Luego se ve a un gerente nocturno cerrando la puerta del camión y este partió hacia Garysburg, a unos 137 kilómetros al sur.

“Y luego, por supuesto, cuando llegó al centro de distribución, salió disparada del camión”, dijo Sida. “Ahí es cuando descubrimos dónde estaba y que estaba desaparecida”.

Una oficina de control de animales instaló trampas humanitarias en el centro de distribución, donde se publicaron fotos de Francine en todas partes. El centro tenía docenas de cámaras de monitoreo, y Lowe’s trajo drones térmicos para inspeccionar el área. Una cuenta de Instagram no afiliada a Lowe’s dedicada a encontrar a Francine creció a más de 34,000 seguidores.

El sábado, Francine fue vista en una cámara cerca del centro de distribución. Después de que se instalaron más trampas humanitarias, un voluntario revisó cada trampa durante toda la noche. Finalmente, una de las trampas se activó y se escucharon los maullidos de Francine.

Schneider y Sida se subieron a un automóvil el lunes temprano y condujeron para buscar a Francine.

“Ese viaje hacia abajo, sabiendo que íbamos a buscarla, fue simplemente conmovedor. Saber que está a salvo y que regresará a la tienda para disfrutar de sus dos semanas de vacaciones”, dijo Schneider.

Francine era una callejera cuando comenzó a vivir en la tienda Lowe’s hace más de ocho años. Los gatos son avistamientos comunes en las tiendas de alimentos y los centros de jardinería, que contienen grandes cantidades de granos y semillas que pueden ser atractivas para ratones y ratas. En Nueva York, los gatos son elementos queridos de las bodegas y charcuterías de la ciudad.

En la tienda Lowe’s, Francine “simplemente apareció”, dijo Sida. “Teníamos un pequeño problema de ratones. Así que, por supuesto, pensé, wow. Me gusta mucho esta gata porque me está ayudando”.

Lowe’s no tiene una política oficial sobre gatos en las tiendas. Cuando se le preguntó por qué Francine no fue llevada a la residencia de alguien después de aparecer, Sida dijo que es amada por los empleados y la comunidad.

“Francine nos eligió a nosotros. Nosotros no la elegimos a ella”, dijo Sida. “Más tarde, aceptaríamos que fuera nuestra gata de la tienda. Pero al final del día, ella vino a nosotros. Donde está es donde quiere estar. Ella hace lo que quiere”.

A diferencia de los empleados de Lowe’s, Francine no usa chaleco. Anteriormente había sido equipada con varios collares, pero escapó de todos ellos. Ahora planean colocarle un arnés que incluya información de identificación.