19 de septiembre de 2025
87°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Quién califica para la exención de “impuestos sobre propinas”?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos se acerca a hacer realidad la promesa de Donald Trump

19 de septiembre de 2025 - 11:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, en visita de Trump al Castillo de Windsor. (Toby Melville)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos se está acercando a hacer realidad la promesa del presidente Donald Trump de “sin impuestos sobre las propinas”. Pero la nueva guía publicada el viernes tiende a limitar el número de trabajadores que reciben propinas que podrán reclamar el beneficio.

RELACIONADAS

La agencia presentó el viernes al Registro Federal las regulaciones propuestas que incluyen mayor detalle sobre las ocupaciones cubiertas por la regla y quién calificará y qué cuenta como una “propina calificada”.

La disposición de “sin impuestos sobre las propinas” en la ley masiva de impuestos y gastos de los republicanos firmada por Trump en julio elimina los impuestos federales sobre la renta de las propinas para las personas que trabajan en empleos que tradicionalmente las han recibido y permite a ciertos trabajadores deducir hasta $25,000 en “propinas calificadas” por año desde 2025 hasta 2028. La deducción se elimina gradualmente para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado de más de $150,000.

Para calificar como propina, las propinas deben obtenerse en una ocupación en la lista de ocupaciones calificadas del Tesoro. Entre los trabajos exentos de impuestos sobre las propinas se encuentran los sumilleres, camareros de cócteles, chefs de repostería, panaderos de pasteles, trabajadores de bingo, bailarines de club, DJs, payasos, podcasters, influencers, creadores de videos en línea, acomodadores, camareras, jardineros, electricistas, limpiadores de casas, conductores de grúas, planificadores de bodas, asistentes de cuidado personal, tutores, au pairs, terapeutas de masaje, instructores de yoga, pilotos de paracaidismo, instructores de esquí, asistentes de estacionamiento, conductores de reparto y transportistas.

La propina debe ser entregada voluntariamente, por lo que las propinas obligatorias o las propinas automáticas no calificarían para el beneficio de “sin impuestos sobre las propinas”. Sin embargo, los fondos de propinas y arreglos similares califican, siempre y cuando se informen al IRS y sean voluntarios. El beneficio no está disponible para personas casadas que declaran sus impuestos por separado.

La propina debe ser entregada en efectivo, cheque, tarjeta de débito, tarjeta de regalo o cualquier artículo intercambiable por una cantidad fija de efectivo, a diferencia de los activos digitales. Y cualquier cantidad recibida por actividad ilegal, servicios de prostitución o actividad pornográfica no califica como propina, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La disposición de “sin impuestos sobre las propinas” se implementará retroactivamente al 1 de enero de 2025.

El Yale Budget Lab estima que había aproximadamente 4 millones de trabajadores en ocupaciones que reciben propinas en 2023, lo que equivale aproximadamente al 2.5% de todos los empleos.

Los analistas presupuestarios del Congreso proyectan que la disposición de “Sin Impuestos sobre las Propinas” aumentaría el déficit en $40,000 millones hasta 2028. El Comité Conjunto sobre Impuestos no partidista estimó en junio que la deducción de propinas costará $32,000 millones durante 10 años.

Solo calificarán las propinas informadas al empleador y anotadas en el W-2 de un trabajador, su resumen de impuestos de fin de año. Los impuestos sobre la nómina, que pagan el Seguro Social y Medicare, aún se recaudarían junto con los impuestos estatales y locales.

Breaking NewsDepartamento del Tesoro federalDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
