AUGUSTA, Georgi - Asistir al prestigioso torneo Masters en Augusta, Georgia , por primera vez fue una experiencia nueva para Thomas Abraham, y no se trató solo del golf.

Abraham no es diferente a la mayoría de los adolescentes — o para algunos adultos— que están muy conectados al mundo a través de sus celulares.

Y cuando no lo encuentran, bueno... “Es como un pánico” , dijo Abraham. “Estábamos en el hoyo 18 y busqué en mi bolsillo y no estaba. Entonces recordé que estaba en el auto”.

No era el único.

“He revisado mis bolsillos buscando mi teléfono no menos de 10 veces hoy”, dijo Ryan O’Connor de Little Rock, Arkansas. “Estaba sentado en las gradas del green del hoyo 16 y a alguien se le cayó una botella de agua e hizo un ruido fuerte, e instintivamente busqué mi teléfono. No estaba”.