Reportan tirador activo en una sinagoga de Michigan

Personal de seguridad en una sinagoga cerca de Detroit intercambió disparos con al menos una persona el jueves, informó un sheriff.

La cadena WDIV-TV reportó que una camioneta se estrelló contra la sinagoga Temple Israel en el municipio de West Bloomfield, en Michigan.

El alguacil del condado de Oakland, Mike Bouchard, indicó que aún no hay nadie bajo custodia. Desde el techo de la sinagoga se podía ver humo elevándose. Imágenes desde la escena muestran decenas de vehículos policiales rodeando el edificio.

El director del FBI, Kash Patel, señaló que agentes federales se encuentran en el lugar de lo que describió como una “aparente embestida con vehículo y una situación de tirador activo” en la sinagoga.

La oficina del alguacil del condado de Oakland informó que las autoridades están despejando el edificio. Cerca de una docena de padres corrieron para buscar a sus hijos en un centro de aprendizaje para la primera infancia ubicado dentro del edificio, luego de recibir autorización de la policía. El distrito escolar de West Bloomfield fue puesto en confinamiento.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, emitió un comunicado indicando que estaba siguiendo de cerca los acontecimientos.

“Esto es desgarrador”, expresó la gobernadora. “La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz”.

Temple Israel se describe como la sinagoga reformista más grande del país, con 12,000 miembros, según su sitio web. Cuenta con un centro de educación para la primera infancia y ofrece programas educativos para familias y adultos.

El sitio web indica que la sinagoga está “comprometida con ayudar a las comunidades judías alrededor del mundo” y que su misión es “crear comunidad a través de la perspectiva del judaísmo reformista”.