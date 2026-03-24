Reportan una explosión en una refinería de petróleo cerca de la costa de Texas

Una gran explosión en una refinería de petróleo cerca de la costa de Texas disparó columnas de humo en el aire y obligó a los residentes cercanos a refugiarse en el lugar, dijeron las autoridades.

Nadie resultó herido en la explosión del lunes en la refinería Valero de Port Arthur, a unas 90 millas (145 kilómetros) al este de Houston, informó la alcaldesa Charlotte M. Moses. La alcaldesa instó a los residentes de algunas zonas del oeste de la ciudad a que no se movieran y dijo que ya habían llegado los bomberos.

“Ha habido una explosión, sí, pero estamos bien; todo el mundo está bien”, dijo. “Están intentando apagar el fuego lo antes posible”.

La explosión se produce en medio de un repunte de los precios del gas motivado por la incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo a causa de la guerra de Irán.

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La refinería tiene unos 770 empleados y puede procesar unos 435,000 barriles de petróleo al día, según el sitio web de Valero. La planta refina crudo agrio pesado en gasolina, gasóleo y combustible para aviones.

Imágenes y vídeos publicados en Internet muestran una gran columna de humo y llamas saliendo de la refinería. Algunos residentes dijeron haber oído un fuerte estruendo y haber visto temblar sus ventanas.

“Por su seguridad, por favor permanezca en su lugar hasta que el personal de emergencia dé el ‘Todo despejado’”, dijo la ciudad de Port Arthur en un post en su página de Facebook.

Valero no respondió a un correo electrónico ni a una llamada de The Associated Press en busca de comentarios.

El representante del estado de Texas Christian Manuel dijo en un post en las redes sociales que la Comisión de Calidad Medioambiental de Texas había llegado a la refinería con equipos de control del aire y estaba trabajando con socios locales y estatales.

Dijo a los residentes cercanos que se quedaran dentro.

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