Los republicanos de Pensilvania han recurrido al Tribunal Supremo federal para pedir una orden para que las boletas de votación que lleguen por correo después del día de las elecciones en el estado sean segregadas. La máxima funcionaria electoral del estado ya había ordenado que esas boletas se mantuvieran separadas.

La petición de emergencia del viernes se realizó mientras el candidato demócrata Joe Biden adelantaba al presidente Donald Trump en Pensilvania.

La petición es parte de una solicitud republicana al Supremo para tratar de evitar que se cuenten las boletas recibidas por correo después del día de las elecciones. El tribunal superior del estado concedió una prórroga de tres días, y la Corte Suprema se negó a bloquearla.

Pero la secretaria de Estado, Kathy Boockvar, una demócrata, dijo a los funcionarios locales que mantuvieran las boletas separadas porque el alto tribunal no ha decidido finalmente si intervendrá.

Los republicanos no presentaron ninguna prueba de que los condados no estén cumpliendo las órdenes de Boockvar, pero afirmaron que “no está claro si todas las juntas de los condados las están siguiendo en el caos postelectoral”.

The Associated Press no ha declarado un ganador en el estado.