Republicanos del Senado de Estados Unidos rechazan frenar la guerra de Donald Trump con Irán

El Senado de Estados Unidos, liderado por los republicanos, rechazó el miércoles el más reciente intento demócrata de frenar la guerra del presidente Donald Trump en Irán, al desestimar una resolución que exigiría que Washington retirara sus fuerzas del conflicto hasta que el Congreso autorice nuevas acciones.

La votación, con 47 votos a favor y 52 en contra, fue la cuarta vez en este año que el Senado vota para ceder sus facultades de guerra al presidente en un conflicto que, según los demócratas, es ilegal e injustificado. Los republicanos afirman que, por ahora, mantendrán su confianza en el liderazgo de Trump en tiempos de guerra, citando las capacidades nucleares de Irán y lo mucho que está en juego si se produce una retirada. Pero los legisladores del Partido Republicano también están ansiosos por que el conflicto termine, y puede que no se plieguen al poder ejecutivo indefinidamente.

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Algunos republicanos ya han dejado claro que están atentos a futuras votaciones que podrían convertirse en una prueba importante para el presidente si la guerra se prolonga.

En virtud de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, el Congreso debe declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza en los primeros 60 días a partir de su inicio, un plazo que vencerá a finales de este mes. La ley contempla una posible prórroga de 30 días de ese límite, pero los legisladores han dejado claro que quieren que el gobierno presente pronto un plan para el fin del conflicto.

1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson 1 / 13 Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. Julia Demaree Nikhinson Compartir

Tras el plazo de 60 o 90 días, “es hora de decidirse”, manifestó el senador republicano de Carolina del Norte Thom Tillis.

“Creo que la administración haría bien en elaborar lo que sería una autorización del uso de la fuerza militar bien fundamentada y una estrategia de financiación”, añadió el senador.

La senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, ha hablado con colegas sobre la elaboración de una resolución que autorice la guerra más allá de ese periodo. Los senadores republicanos John Curtis, de Utah, y Susan Collins, de Maine, también han dicho que les gustaría ver una acción por parte del Congreso.

“He sido clara desde el inicio de esta operación militar en que el poder del presidente no es ilimitado como comandante en jefe, ya que la Constitución otorga al Congreso un papel esencial en asuntos de guerra y paz”, dijo Collins en un comunicado. “Si este conflicto supera los 60 días especificados en la Ley de Poderes de Guerra, o si el presidente despliega tropas sobre el terreno, creo que el Congreso debería tener que autorizar esas acciones”.

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Los demócratas dicen que la guerra es ilegal e innecesaria

Los demócratas prometieron forzar votaciones en el pleno del Senado mientras la guerra continúe.

“Mientras nuestras tropas sigan sacrificándose en todo lo que se les pide, nosotros los senadores necesitamos hacer el mínimo absoluto que se nos exige”, dijo antes de la votación del miércoles la senadora demócrata por Illinois, Tammy Duckworth, veterana de la guerra de Irak que perdió ambas piernas en combate.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que, con el aumento en los precios de la gasolina, “el pueblo estadounidense literalmente no puede permitirse que los republicanos dejen pasar otra oportunidad de trabajar con los demócratas para poner fin a la desastrosa guerra de Trump”.

Las votaciones sobre la guerra siguen siendo inciertas

Aunque varios republicanos piden una eventual acción del Congreso, sigue sin estar claro si los líderes de ese partido la respaldarán. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo esta semana que “en este punto, creo que la mayoría de nosotros nos sentimos bastante bien con lo que el ejército ha logrado allí”.

Thune no se comprometió a una votación. Pero dijo que “sí necesitan un plan sobre cómo poner fin a esto, cómo lograr un resultado que realmente conduzca a un Oriente Medio más seguro, más protegido y, por extensión, a una posición de seguridad nacional más fuerte para Estados Unidos”.

El senador republicano por Luisiana, John Kennedy, dijo que, en el plazo de 60 días, el Congreso no va a “saltar y decir que se acabó, ha pasado un segundo después de los 60 días, vuelvan todos a casa”.

Algunas de las personas que quieren una votación solo quieren avergonzar a Trump, dijo Kennedy.