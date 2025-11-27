Opinión
28 de noviembre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos visita portaviones desplegado en el Caribe

La visita de Pete Hegseth al USS Gerald R. Ford ocurre unos días después de su viaje a República Dominicana

27 de noviembre de 2025 - 7:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pete Hegseth sirvió comida por el Día de Acción de Gracias y resaltó la “valentía” de los militares. (Gregory Bull)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami— El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, visitó este jueves en el Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos, para expresar a las tropas su agradecimiento por enfrentarse a los carteles del narcotráfico, lo que ocurre en medio de la creciente tensión con Venezuela.

Hegseth, quien sirvió comida por el Día de Acción de Gracias, resaltó la “valentía” de los militares al recordar también a los dos agentes de la Guardia Nacional heridos en el tiroteo del miércoles en Washington D. C.

“Ya sea en la capital de nuestra nación, patrullando a pie, o en el mar en el hemisferio de nuestra nación, interceptando a los carteles, defendiendo al pueblo estadounidense, estamos agradecidos a ustedes”, manifestó el funcionario, según un video compartido por el Departamento de Guerra (DOW, en inglés) en redes sociales.

La visita de Hegseth al USS Gerald R. Ford, desplegado en el Caribe desde el 16 de noviembre, ocurre unos días después de su viaje a República Dominicana, donde anunció que Estados Unidos usará dos aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región en la operación Lanza del Sur.

Además, preguntado por Venezuela, el funcionario reiteró el miércoles a la prensa que Washington va a “perseguir a los narcoterroristas” porque tiene “todo el derecho del mundo”.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, saluda a la gobernadora Jenniffer González y a su esposo, José Yovín.Hegsteh llegó acompañado del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Dan Caine.“Esta lucha, contra el narcotráfico en la que el presidente Trump está invirtiendo, aquí que somos la frontera de los Estados Unidos en el Caribe, va a posicionar ciertamente a la isla. Creo que estamos combatiendo por primera vez de raíz el problema que es atacando de dónde viene la droga”, añadió González en un comunicado de prensa.
1 / 8 | En imágenes: el secretario de Guerra, Peter Hegseth, llega a Puerto Rico. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, saluda a la gobernadora Jenniffer González y a su esposo, José Yovín. - X/Jenniffer

Aunque ahora no mencionó a Venezuela, Hegseth expresó su agradecimiento “a los hombres y mujeres que están en este momento en la cubierta de vuelo” del USS Gerald R. Ford, con capacidad para 4,500 tripulantes y 70 aviones, por lo que la Marina de Estados Unidos lo considera la “plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”.

“Todos nosotros (en el Pentágono) trabajamos para ustedes. Trabajamos para facilitar que ustedes sean los guerreros más preparados, más capaces y letales que nuestra nación necesita”, dijo el secretario a las tropas.

En vísperas de su visita, aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron el lunes demostraciones en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cuyo Gobierno declaró el lunes como terrorista a una organización que llama Cartel de los Soles y que vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

Además, las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
