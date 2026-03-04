Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Senado federal prevé votar una resolución para impedir que Donald Trump siga con la guerra

La medida quiere forzar el final de la intervención y obligar al presidente a pedir la autorización del Congreso

4 de marzo de 2026 - 11:32 AM

Además, senadores demócratas advirtieron este martes de que el Gobierno de Trump no descarta el envío de tropas a territorio iraní, después de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel. (WILL OLIVER)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Senado de Estados Unidos prevé votar este miércoles una resolución promovida por los demócratas que busca frenar la intervención militar ordenada por el presidente Donald Trump en Irán si esta no cuenta con la autorización del Congreso, como ocurre ahora mismo.

La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine y que tiene pocos visos de prosperar porque la oposición está en minoría en ambas cámaras legislativas, quiere forzar el final de la intervención y obligar a Trump a pedir la autorización del Congreso, que tiene la facultad constitucional de declarar la guerra a otro país.

La votación de la medida está en el orden del día del Senado para este miércoles y pide “retirar” a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las “hostilidades” contra Irán “que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.

Tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado sábado, los líderes demócratas del Congreso pidieron votar esta semana una resolución para evitar que Trump entre en guerra con Irán sin el aval del Legislativo.

La oposición acusa a la Administración republicana de no haber informado debidamente a los legisladores sobre la operación y de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Además, senadores demócratas advirtieron este martes de que el Gobierno de Trump no descarta el envío de tropas a territorio iraní, después de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel.

“Tengo más miedo que nunca”, dijo el senador demócrata Richard Blumenthal al confirmar que el Gobierno les comunicó que no descartan el envío de tropas terrestres a Irán.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
