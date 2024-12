Sentencian a 41 meses de prisión a hombre que ayudaba a mujeres chinas embarazadas a viajar a Estados Unidos para dar a luz

Kevin Cole, el abogado de Liu, había dicho anteriormente que su cliente debería enfrentar una sentencia de no más de 26 meses y solicitó que se le permitiera cumplirla desde casa. Liu, de 59 años y padre de tres hijos, nació en Taiwán, se graduó en la universidad y sirvió en el ejército allí. No tiene antecedentes penales y es el cuidador a domicilio de sus padres, los lleva a las citas médicas, los baña y les prepara la comida, indicó Cole en los documentos judiciales.

“El señor Liu no representa una amenaza para la sociedad y un largo período de encarcelamiento es innecesario para disuadirlo”, dijo Cole.

El caso contra Liu y Dong se remonta a años atrás. En 2015, las autoridades federales registraron más de una docena de domicilios en el sur de California en el marco de una operación contra empresas de “turismo de natalidad” y, cuatro años más tarde, acusaron a la pareja junto con más de una docena de personas, incluida una mujer que se declaró culpable y fue condenada a 10 meses de prisión por dirigir una empresa conocida como You Win USA.

Estos negocios han operado durante mucho tiempo en California y otros estados y han atendido a personas no solo de China, sino también de Rusia, Nigeria y otros lugares. No es ilegal visitar Estados Unidos estando embarazada, pero mentir a los funcionarios consulares y de inmigración de Estados Unidos sobre los motivos del viaje en documentos gubernamentales no está permitido.