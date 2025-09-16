Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de septiembre de 2025
80°tormenta
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sospechoso del tiroteo a Charlie Kirk enfrentará cargos antes de la primera audiencia judicial

Tyler Robinson, de 22 años, fue señalado como el presunto autor del asesinato del activista

16 de septiembre de 2025 - 7:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Charlie Kirk reparte gorras en la Universidad de Utah antes de su discurso. (Tess Crowley)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los fiscales se preparan para presentar el martes un cargo de asesinato capital contra el hombre de Utah que, según las autoridades, mantenía una “ideología izquierdista” y pudo haber sido “radicalizado” en internet antes de ser arrestado por el asesinato de Charlie Kirk.

RELACIONADAS

Se espera que los cargos contra Tyler Robinson, de 22 años, se presenten antes de la primera vista judicial desde que la semana pasada fue acusado de dispararle a Kirk, un activista conservador reconocido por energizar al movimiento juvenil republicano y ayudar al presidente Donald Trump a recuperar la Casa Blanca en 2024.

Los investigadores han estado recopilando evidencia, incluido un rifle y municiones grabadas con mensajes antifascistas y de la cultura de memes, hallados tras el tiroteo ocurrido el miércoles en la Universidad del Valle de Utah en Orem. Kirk hablaba allí en una de sus muchas visitas a campus, donde solía disfrutar de debatir con prácticamente todos.

Los fiscales del condado de Utah consideran varios cargos contra Robinson, siendo el más grave asesinato agravado, pues podría conllevar la pena de muerte en caso de una convicción.

Difunden video de presunto tirador antes de asesinar a Charlie Kirk

Difunden video de presunto tirador antes de asesinar a Charlie Kirk

Lo que se vio en un techo previo a la trágica muerte del activista conservador y aliado de Donald Trump.

Una vez se presenten los cargos, Robinson deberá comparecer por cámara en una vista judicial virtual. Ha permanecido detenido sin derecho a fianza desde su arresto, y aún no está claro si cuenta con un abogado.

Aunque las autoridades dicen que Robinson no ha cooperado con los investigadores, sí aseguran que su familia y amigos han hablado. El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo el fin de semana que quienes conocen a Robinson señalan que sus posturas políticas se inclinaron hacia la izquierda en los últimos años y que pasaba mucho tiempo en los “rincones oscuros de internet”.

El director del FBI, Kash Patel, dijo el lunes en el programa “Fox & Friends” de Fox News que pruebas de ADN vincularon a Robinson con una toalla envuelta alrededor de un rifle encontrado cerca del campus y con un destornillador hallado en la azotea desde donde se efectuó el disparo fatal.

Antes del tiroteo, Robinson escribió en una nota que tenía la oportunidad de “eliminar” a Kirk y que lo iba a hacer, según Patel.

Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson.El director del FBI, Kash Patel, el gobernador de Utah, Spencer Cox y otros funcionarios en la conferencia de prensa tras el arresto de Robinson. La esposa de Vance, Usha, salió del avión con la viuda de Kirk, Erika. Ambas mujeres vestían de negro y gafas de sol. El vicepresidente estaba unos pasos atrás con un traje oscuro.
1 / 21 | ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk?. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP

Los investigadores trabajan en establecer un motivo para el ataque, dijo el gobernador de Utah el domingo, añadiendo que podría surgir más información una vez Robinson comparezca en la vista inicial.

Cox señaló que la pareja sentimental de Robinson era una persona transgénero, lo cual algunos políticos han interpretado como señal de que el sospechoso habría atacado a Kirk por sus posturas antitrans. Pero las autoridades aún no han dicho si eso influyó. Kirk recibió el disparo mientras respondía una pregunta relacionada con tiroteos masivos, violencia con armas de fuego y personas transgénero.

El comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, dijo el lunes que la pareja de Robinson ha cooperado. Señaló que los investigadores creen que Robinson actuó solo durante el tiroteo, aunque también evalúan si alguien más conocía sus planes de antemano.

En los días posteriores al asesinato de Kirk, los estadounidenses se han enfrentado a preguntas sobre el aumento de la violencia política, las profundas divisiones que llevaron al país a esta situación y si algo puede cambiar.

Pese a los llamados a una mayor civilidad, algunos opositores a las declaraciones provocadoras de Kirk sobre género, raza y política lo criticaron después de su muerte. Muchos republicanos han encabezado los esfuerzos para castigar a quienes consideran que lo deshonraron, provocando que tanto empleados públicos como privados perdieran sus trabajos o enfrentaran otras consecuencias en sus empleos.

Tags
Breaking NewsCharlie KirkEstados UnidosDonald TrumpUtah
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: