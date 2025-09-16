Sospechoso del tiroteo a Charlie Kirk enfrentará cargos antes de la primera audiencia judicial
Tyler Robinson, de 22 años, fue señalado como el presunto autor del asesinato del activista
16 de septiembre de 2025 - 7:29 AM
Los fiscales se preparan para presentar el martes un cargo de asesinato capital contra el hombre de Utah que, según las autoridades, mantenía una “ideología izquierdista” y pudo haber sido “radicalizado” en internet antes de ser arrestado por el asesinato de Charlie Kirk.
Se espera que los cargos contra Tyler Robinson, de 22 años, se presenten antes de la primera vista judicial desde que la semana pasada fue acusado de dispararle a Kirk, un activista conservador reconocido por energizar al movimiento juvenil republicano y ayudar al presidente Donald Trump a recuperar la Casa Blanca en 2024.
Los investigadores han estado recopilando evidencia, incluido un rifle y municiones grabadas con mensajes antifascistas y de la cultura de memes, hallados tras el tiroteo ocurrido el miércoles en la Universidad del Valle de Utah en Orem. Kirk hablaba allí en una de sus muchas visitas a campus, donde solía disfrutar de debatir con prácticamente todos.
Los fiscales del condado de Utah consideran varios cargos contra Robinson, siendo el más grave asesinato agravado, pues podría conllevar la pena de muerte en caso de una convicción.
Una vez se presenten los cargos, Robinson deberá comparecer por cámara en una vista judicial virtual. Ha permanecido detenido sin derecho a fianza desde su arresto, y aún no está claro si cuenta con un abogado.
Aunque las autoridades dicen que Robinson no ha cooperado con los investigadores, sí aseguran que su familia y amigos han hablado. El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo el fin de semana que quienes conocen a Robinson señalan que sus posturas políticas se inclinaron hacia la izquierda en los últimos años y que pasaba mucho tiempo en los “rincones oscuros de internet”.
El director del FBI, Kash Patel, dijo el lunes en el programa “Fox & Friends” de Fox News que pruebas de ADN vincularon a Robinson con una toalla envuelta alrededor de un rifle encontrado cerca del campus y con un destornillador hallado en la azotea desde donde se efectuó el disparo fatal.
Antes del tiroteo, Robinson escribió en una nota que tenía la oportunidad de “eliminar” a Kirk y que lo iba a hacer, según Patel.
Los investigadores trabajan en establecer un motivo para el ataque, dijo el gobernador de Utah el domingo, añadiendo que podría surgir más información una vez Robinson comparezca en la vista inicial.
Cox señaló que la pareja sentimental de Robinson era una persona transgénero, lo cual algunos políticos han interpretado como señal de que el sospechoso habría atacado a Kirk por sus posturas antitrans. Pero las autoridades aún no han dicho si eso influyó. Kirk recibió el disparo mientras respondía una pregunta relacionada con tiroteos masivos, violencia con armas de fuego y personas transgénero.
El comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, dijo el lunes que la pareja de Robinson ha cooperado. Señaló que los investigadores creen que Robinson actuó solo durante el tiroteo, aunque también evalúan si alguien más conocía sus planes de antemano.
En los días posteriores al asesinato de Kirk, los estadounidenses se han enfrentado a preguntas sobre el aumento de la violencia política, las profundas divisiones que llevaron al país a esta situación y si algo puede cambiar.
Pese a los llamados a una mayor civilidad, algunos opositores a las declaraciones provocadoras de Kirk sobre género, raza y política lo criticaron después de su muerte. Muchos republicanos han encabezado los esfuerzos para castigar a quienes consideran que lo deshonraron, provocando que tanto empleados públicos como privados perdieran sus trabajos o enfrentaran otras consecuencias en sus empleos.
