Tragedia aérea en Oregón: dos helicópteros chocan en pleno vuelo y mueren tres personas

Un piloto experimentado realizaba un vuelo de prueba en un helicóptero, mientras que un instructor de vuelo de 22 años, acompañado de un alumno piloto del Reino Unido, volaba en otro, cuando ambas aeronaves colisionaron en el aire en Oregón y se estrellaron en un campo agrícola, lo que provocó la muerte de los tres.

El viernes seguían dándose a conocer detalles sobre las tres víctimas, mientras un equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegaba para examinar los restos del accidente ocurrido el día anterior, que tuvo lugar bajo un cielo nublado. Las fotos difundidas por las autoridades mostraban un helicóptero rojo destrozado en un campo de cultivo y otro helicóptero verde que yacía boca abajo en el suelo.

El accidente se produjo alrededor de las 14:00 horas del jueves, a aproximadamente una milla al este del aeropuerto de McMinnville, según Grant Mills, investigador de seguridad aérea de la NTSB. La localidad, situada a aproximadamente una hora en coche al suroeste de Portland, se encuentra en el amplio y llano valle de Willamette, cerca de las estribaciones de la Cordillera Costera, en el corazón de la región vinícola de Oregón.

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Leo Rodríguez estaba trabajando en el tejado de un granero cercano, en la bodega de su familia, cuando se estrellaron los helicópteros.

“Hubo una explosión en pleno vuelo”, declaró a KPTV. “Me agaché para hacer algo y, de repente, ¡bum!, y cuando levanté la vista, los aviones ya estaban cayendo”.

Rodríguez afirmó que el helicóptero más grande recibió un impacto en la cola, tras lo cual giró y comenzó a descender hacia el suelo. Según él, el otro helicóptero cayó en picado.

“Todo pasó tan rápido”, dijo.

Por el momento se disponía de pocos detalles sobre la colisión. Según la NTSB, el helicóptero Robinson R22, de menor tamaño, realizaba un vuelo de formación. El helicóptero Airbus AS350B3 realizaba un vuelo de mantenimiento, que suelen llevarse a cabo tras una operación de mantenimiento o reparación.

Entre las víctimas se encontraban Tyler Sturdevant, de 38 años, piloto de Oregón; Maddie Aasbo, de 22 años, instructora de vuelo de Texas; y Christopher Joughin, de 31 años, alumno de piloto del Reino Unido, según informó el sheriff del condado de Yamhill, Sam Elliott, durante una rueda de prensa.

Aasbo se graduó en el programa de gestión de la fauna silvestre del Southwest Texas College, en Uvalde, y formó parte de su equipo de rodeo entre 2021 y 2023, según una publicación en la página de Facebook del grupo.

La publicación la describía como una mujer valiente, audaz e independiente que también había trabajado para grandes fincas de caza en Texas y había pasado temporadas en Nuevo México y Alaska. En Oregón, según el grupo, “había encontrado la máxima libertad en el aire como piloto e instructora de helicópteros”.

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“Su repentino fallecimiento nos ha dejado tan atónitos como desconsolados”, afirmaba el comunicado. “Resulta más que difícil encontrar las palabras adecuadas para una joven de su calibre y de su influencia”.

Los propietarios de los dos helicópteros —Jerry Trimble Helicopters y Precision— han afirmado que están colaborando con las autoridades en la investigación, al tiempo que intentan ayudar a las afligidas familias de las víctimas.

Precision, una empresa dedicada al alquiler y mantenimiento de helicópteros que también colabora en misiones con drones para las Fuerzas Armadas, afirmó en una publicación de Instagram que Sturdevant era su «querido» piloto veterano.

“Tyler ha marcado la vida de innumerables personas, no solo por su pasión por volar, sino también por los numerosos pilotos a los que ha guiado, animado y ayudado a lo largo de su trayectoria”, publicó Precision. “Su legado perdura en cada piloto al que ayudó a formarse y en cada vida en la que dejó huella”.

Según su perfil de LinkedIn, ha trabajado como examinador de pilotos para la Administración Federal de Aviación durante los últimos cuatro años, al tiempo que ha seguido trabajando en Precision desde hace más de 20 años.

En 2021, la esposa de Sturdevant, Mónica Sturdevant, lo propuso como héroe de la comunidad en un grupo de Facebook de Oregón. Lo describió como un marido y padre maravilloso que ese año no pudo celebrar el Día del Padre con ellos porque estaba ayudando a combatir los incendios forestales.

También dijo que se había apuntado como piloto de Angel Flight en su tiempo libre para ayudar a llevar a personas a citas médicas importantes.

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“No lo hace por el reconocimiento, ni porque espere nada a cambio, sino simplemente por su compasión hacia las personas, y no podría estar más orgullosa de él”, afirmó Sturdevant.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido ha declarado en un comunicado que está en contacto con las autoridades locales y que está prestando apoyo a la familia de Joughin.