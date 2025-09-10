Opinión
10 de septiembre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tres adolescentes permanecen en condición crítica tras ser heridos en un tiroteo escolar en Denver

Se sospecha que el responsable del tiroteo se encuentra entre los heridos

10 de septiembre de 2025 - 5:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una escuela elemental cerca de la institución fue puesta en confinamiento preventivo. (Hyoung Chang)
Por Servicios combinados

Tres estudiantes permanecen en condición crítica tras recibir heridas de proyectil de bala durante un tiroteo en la escuela superior Evergreen en la ciudad de Denver, Colorado, reportó CBS News.

RELACIONADAS

Se sospecha que entre los heridos se encuentra el responsable del tiroteo.

De acuerdo a la oficial de información pública del condado de Jefferson, Jacki Kelley, no está claro que llevó al tiroteo o como el sospechoso, que se entiende es un estudiante de la institución, fue herido.

Ninguno de los agentes de ley y orden que respondieron al tiroteo disparó su arma, según Kelley.

Los tres adolescentes heridos fueron transportadas al hospital St. Anthony en Lakewood.

Kelley añadió que una escuela elemental cercana a la escena fue cerrada de manera preventiva.

“Estoy siguiendo de cerca la situación en la escuela secundaria Evergreen y recibiendo actualizaciones en tiempo real. La Policía Estatal está apoyando a las fuerzas del orden locales en la respuesta a esta situación. Los estudiantes deberían poder asistir a la escuela de manera segura y sin miedo, tanto en nuestro estado como en el país. Todos estamos orando por las víctimas y por toda la comunidad”, expresó el gobernador de Colorado, Jared Polis.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

Tags
Breaking NewsDenverColoradoTiroteos
ACERCA DEL AUTOR
Servicios combinados
