Tres adolescentes permanecen en condición crítica tras ser heridos en un tiroteo escolar en Denver

Tres estudiantes permanecen en condición crítica tras recibir heridas de proyectil de bala durante un tiroteo en la escuela superior Evergreen en la ciudad de Denver, Colorado, reportó CBS News.

Se sospecha que entre los heridos se encuentra el responsable del tiroteo.

De acuerdo a la oficial de información pública del condado de Jefferson, Jacki Kelley, no está claro que llevó al tiroteo o como el sospechoso, que se entiende es un estudiante de la institución, fue herido.

Ninguno de los agentes de ley y orden que respondieron al tiroteo disparó su arma, según Kelley.

Los tres adolescentes heridos fueron transportadas al hospital St. Anthony en Lakewood.

Kelley añadió que una escuela elemental cercana a la escena fue cerrada de manera preventiva.

“Estoy siguiendo de cerca la situación en la escuela secundaria Evergreen y recibiendo actualizaciones en tiempo real. La Policía Estatal está apoyando a las fuerzas del orden locales en la respuesta a esta situación. Los estudiantes deberían poder asistir a la escuela de manera segura y sin miedo, tanto en nuestro estado como en el país. Todos estamos orando por las víctimas y por toda la comunidad”, expresó el gobernador de Colorado, Jared Polis.

